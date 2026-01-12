Voor Nederlandse topschaatsers die zich op de Olympische Spelen in Milaan naar een medaille rijden, vindt schaatsicoon Marianne Timmer dat een financiële beloning meer dan op zijn plaats is. Volgens haar moeten de inspanningen, het harde werk en de internationale prestaties van de sporters worden erkend, zeker wanneer ze hun land vertegenwoordigen op het grootste podium.

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl podcast Dromen van Goud sprak Timmer uitgebreid over de financiële kant van de schaatswereld. Ze benadrukte dat het prijzengeld bij de EK afstanden relatief laag ligt: voor goud is dat 2000 dollar (ongeveer 1860 euro), voor zilver 1250 dollar (1160 euro) en voor brons 750 dollar (700 euro). Ter vergelijking komt darts ter sprake, waar zelfs een plaatsing voor een WK al duizenden euro’s oplevert.

"Ja, het is laag. Het is gewoon niet veel, kom op", zegt Timmer. Ze wijst erop dat topsporters er enorm veel voor moeten opofferen om hun prestaties te leveren. "Als topsporter moet je ontzettend veel doen en laten om daar te komen. En als er zoveel mensen van meegenieten, is het lekker dat er prijzengeld op staat", legt de tweevoudig olympisch kampioene uit.

Riante bonus op Olympische Spelen

Bij de Olympische Spelen ligt dat anders. Daar ontvangen medaillewinnaars van TeamNL een aanzienlijk hogere bonus, die in Milaan voor de laatste keer wordt uitgekeerd. Voor een gouden medaille krijgen Nederlandse schaatsers momenteel 30.000 euro als bonus, uitgereikt door het NOC*NSF, bedoeld als beloning voor hun prestaties.

Timmer benadrukt dat dit een terechte erkenning is voor de inzet van topsporters. "Je vertegenwoordigt je land, vijf of zes miljoen mensen kijken per afstand. Het is goud, hè? Daar moet je wel de beste voor zijn. Dat is niet zomaar. Het mag best beloond worden."

'Het is een sober bestaan'

Daarnaast wijst Timmer op het harde en sobere bestaan van een topsporter. "Je gaat vroeg in je bed liggen, je staat elke ochtend vroeg op. Je bent de hele dag bezig met je lichaam, je moet weer trainen, daarna lunchen en je rust pakken, want anders heb je alweer je tweede training. Het is een sober bestaan, gewoon maximale inzet wordt van je gevraagd", spreekt ze uit ervaring.

Ze ziet ook een praktische kant: een goede financiële basis helpt topsporters om later soepel de overstap te maken naar het gewone leven. "Er is een bepaalde houdbaarheidsdatum. Dan moet je switchen naar het gewone leven. Dan is het fijn als je een goede basis hebt", aldus Timmer.

'Het is liefde voor de sport'

Hoewel de bonussen na Milaan voorlopig verdwijnen, ziet Timmer nog mogelijkheden voor de toekomst. "Misschien komt er nog een andere oplossing. Tijd zat om dat te regelen. Met een goede technische manager of financieel expert kun je dat netjes inrichten. Maar goed, je gaat niet schaatsen om rijk te worden. Het is liefde voor de sport, maar het is ook kneiterhard werken."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties.