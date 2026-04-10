Parijs is de stad van de liefde. Althans, dat is een van de bijnamen van de hoofdstad van Frankrijk. Wat het bekende schaatskoppel Suzanne Schulting en Joep Wennemars betreft is het vast een toepasselijke bijnaam.

De schaatsers van Team Essent vertoeven in Parijs en laten via hun socials zien welke trekpleisters ze afvinken van de bingokaart. Zo laat Wennemars bijvoorbeeld op Instagram een foto zien van de Eiffeltoren, een niet te missen bezienswaardigheid aldaar.

Uit een fotoreeks die hij deelt blijkt eveneens dat hij zich op een huurfiets door de befaamde metropool beweegt. "Hij staat er nog", schrijft hij erbij, want dat is bij geparkeerde fietsen helaas niet zo vanzelfsprekend, zeker niet in grote steden.

Lekker man

Ook poseert hij naast Schulting, waarbij hij zijn armen heft en zijn spierballen toont. Dat is althans zijn pose, maar gezien hij een shirt draagt dat zijn bicept bedekt, slaagt hij daar niet in. Het toont de goede sfeer die er bij de twee heerst. Ook maakt collega Sijmen Egberts een opmerking over die afbeelding van de Eiffeltoren, want daarop staat het logo van fotobank Getty Images. "Lekker man, Getty Images", laat Egberts weten.

Ook Marieke Schulting, zus van Suzanne, heeft wel zin in een geintje. Ze schrijft: "Leuke broek, mag ik die toevallig lenen en nooit meer terugbrengen." En iemand laat een reactie achter waarin hij verwijst naar de grote deceptie die Joep Wennemars meemaakte bij de Olympische Winterspelen: "Stomme Chinees he".

Deceptie op de Olympische Spelen

Wennemars reed op de 1000 meter in Milaan tegen Lian Ziwen. De Chinese schaatser gaf bij een kruising te weinig ruimte aan Wennemars, waardoor de twee elkaar raakten. De snelheid ging er flink uit bij Wennemars, die daardoor niet tot een optimale tijd kwam. In de uitslag vond hij zijn naam terug op plek 5. Hij mocht nog opnieuw rijden en deed dat ook, maar de energie was toen al uit de benen gestroomd.

Joep viert dus lekker nog even vakantie, maar dat andere familieleden zijn hard aan het werk. Zijn ouders Renate en Erben kondigden namelijk bijzonder nieuws aan: zij hebben Dalfsen, het geboortedorp van Erben en lange tijd hun woonplaats, achter hun gelaten. Het stel is weer in Zwolle gaan wonen, een plek waar ze eerder al tien jaar leefden.