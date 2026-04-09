Het schaatsseizoen is inmiddels lang en breed achter de rug. Toch verschijnt oud-topschaatser Erben Wennemars nog steeds op televisie om zijn mening te verkondigen. Dat zorgt voor verbazing bij wat tegenhangers.

Wennemars is naast schaatsanalist namelijk ook te zien bij RTL Tonight, waar hij iedere zondag de sportweek bespreekt. Het kwakkelende programma houdt overigens op te bestaan. Op vrijdag 12 juni is de laatste uitzending.

Wennemars bezocht afgelopen zondag de Ronde van Vlaanderen. Het wielermonument volgde hij vanuit een wagen die achter de renners aan reed. Daarover vertelde hij bij RTL Tonight. Dat kwam ter sprake bij de podcast KieftJansenEgmondGijp, waar het schaatsicoon vaker onderwerp van gesprek is.

Wennemars werd besproken nadat Wim Kieft vertelde wel eens van dichtbij een wielerkoers mee te willen maken. Daar haakte René van der Gijp op in. "Erben Wennemars had in de auto gezeten, die had niks van die koers gezien", zei de oud-voetballer. "Erben Wennemars?!", reageerde schrijver Michel van Egmond verbaasd. "De mussen vallen dood van het dak... Hebben we nou nog steeds Erben Wennemars op tv?", vroeg hij zich hardop af.

Van Egmond dacht dat het wel over was met de pret nu het schaatsseizoen voorbij is. "Daar komen we nooit meer vanaf", zei hij tussen neus en lippen door, terwijl Van der Gijp doorging met zijn verhaal. Hij vond dat sporten als wielrennen, darten en Formule 1 beter op de televisie te zijn aanschouwen dan in het echt.

Vooral rond de Olympische Winterspelen was Erben Wennemars als analist en vader van topschaatser Joep bijna dagelijks op televisie te zien. Een moment dat het schaatsicoon een nietsvermoedende journalist op de wang kuste, werd dan ook breed uitgemeten in KieftJansenEgmondGijp. "Ik kan daar niet zo goed tegen. Ik kan daar heel slecht tegen", waren de woorden van Wim Kieft destijds.

Michel van Egmond zal hebben verwacht dat de tv-optredens van Wennemars zouden afnemen na de Winterspelen. Maar hij is - voor even nog - een vast gezicht op de zondagavond bij RTL Tonight. Ondertussen is hij met zijn vrouw Renate bezig om te klussen in zijn nieuwe huis. Na 17 jaar trokken ze de deur dicht van hun vertrouwde onderkomen.