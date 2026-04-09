Veel topschaatsers genieten na een lang seizoen nog altijd van een welverdiende vakantie. Het bekende schaatskoppel Suzanne Schulting en Joep Wennemars is daar geen uitzondering op. Drievoudig olympisch kampioene Schulting is met haar geliefde in een romantische stad en deelde daar donderdag weer de nodige hoogtepunten van.

Een 'Paris dumpie', zo omschrijft de topschaatsster haar bericht op Instagram. Daar is geen woord aan gelogen, want Schulting laat haar volgers een hoop mooie plaatjes vanuit Parijs zien. Duidelijk wordt dat het een bijzonder diverse vakantie is voor het duo.

Zo bezochten ze de nodige kunst, kochten ze wat lekkers bij de bakkerij, zag het koppel uiteraard de Eiffeltoren, dronken ze een bak koffie in het zonnetje en doken Schultilng en Wennemars de boekwinkel in. Het werd ook duidelijk dat Wennemars en Schulting aan lekker weer geen gebrek hadden, want er was veelvuldig een stralend blauwe hemel te zien.

Het was na een lang seizoen niet de eerste vakantie van het stel, dat begin 2025 een relatie kreeg. De Team Essent-ploeggenoten gingen vlogen na het seizoen meteen uit naar Zuid-Afrika. Ook daar deelden ze de voorbije weken de nodige hoogtepunten van.

Turbulent schaatsjaar

De vakantie was ook wel even nodig, na een turbulent schaatsjaar voor beiden. Schulting plaatste zich voor de Olympische Spelen voor de 1000 meter op de langebaan en werd ook uitgekozen voor de shorttrackploeg. Daar reed ze de 1500 meter, maar kwam ze in de halve finales ten val. Op de langebaan kon ze ook niet écht potten breken, waardoor ze zonder medailles Milaan verliet. Schulting revancheerde zich wel met de sprinttitel op het NK én zilver op de WK sprint.

Voor Wennemars was het al helemaal een turbulent slot van het seizoen. Zijn 1000 meter op de Spelen werd verknald door zijn opponent en ook op de 500 en 1500 meter wist hij geen medaille te pakken. Op de WK sprint zat het met een vierde plaats ook niet mee voor de man die in 2025 wereldkampioen werd op de 1000 meter.

Verhuizing van ouders Joep Wennemars

Joep viert dus lekker nog even vakantie, maar dat andere familieleden zijn hard aan het werk. Zijn ouders Renate en Erben kondigden namelijk bijzonder nieuws aan: zij hebben Dalfsen, het geboortedorp van Erben en lange tijd hun woonplaats, achter hun gelaten. Het stel is weer in Zwolle gaan wonen, een plek waar ze eerder al tien jaar leefden.

De ex-topschaatser maakte dat nieuws deze week bekend. Er moet nog wel een hoop gebeuren, zo verklapte Renate in een column. Gelukkig is tweevoudig wereldkampioen sprint Wennemars behoorlijk handig en doet hij het grootste deel van het werk zelf.