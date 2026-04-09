Nikola Zdrahalova, de vriendin van schaatsicoon Martina Sablikova, heeft haar volgers op Instagram verrast met een opvallend beeld. Ze heeft een compleet nieuwe look gekregen voor een fotoshoot en is ontzettend blij met het resultaat.

Zdrahalova heeft een mooi seizoen achter de rug. Samen met haar vriendin stond ze op de Olympische Spelen in Milaan. Ze kwam daar in actie op de 500, 1000 en 1500 meter waar ze eindigde op plek 26, plek 10 en plek 14.

Voor Sablikova waren het haar laatste Winterspelen. De 38-jarige sloot haar carrière helaas niet afsluiten met een olympische medaille. Ze moest zich wegens ziekte afmelden voor de 3000 meter en werd elfde op de 5000 meter. Gedurende haar loopbaan won ze wel drie keer olympisch goud; twee keer op de 5000 meter en één keer op de 3000. Daarnaast won ze nog twee zilveren en twee bronzen plakken op de Spelen. Ze heeft ook talloze wereldtitels op zak en werd liefst vijf keer wereldkampioene allround. Ze sloot haar carrière in maart af tijdens de WK allround in Thialf.

Maar de 30-jarige Zdrahalova is nog lang niet klaar op het ijs. Nu het seizoen erop zit geniet ze echter ook van andere uitstapjes. Daarvan deelde ze er woensdag een op Instagram. Ze is flink opgedoft voor een fotoshoot voor Under Armour.

'Ik bewonder alle meisjes'

"Normaal zie je mij in sportkleding, geen make-up en met mij haar in een paardenstaart", schrijft de Tsjechische schaatsster. Toch kan ze haar nieuwe uiterlijk wel waarderen. "Ik geniet echt van deze verandering!"

Haar haren zijn gevlochten en ze draagt mascara, oogschaduw, blush en lippenstift. "Anders aan de buitenkant, maar vanbinnen nog steeds hetzelfde", vervolgt ze. Maar of we Zdrahalova vaker zo gaan zien, is maar de vraag. Daar heeft de topsportster namelijk de tijd niet voor. "Ik bewonder alle meisjes die het geduld hebben om elke dag zo te make-up op te doen en hun haar te kammen. Ik heb echt genoten van deze pro look, bedankt ervoor", schrijft ze.

Haar volgers zijn onder de indruk van de look. Er worden veel hartjes gereageerd onder de foto. "Die ogen", merkt iemand op.