Topschaatsster Martina Sablikova (38) onthulde afgelopen jaar dat ze al twaalf jaar lang een 'geheime' relatie heeft met een collega. Dat bleek Nikola Zdrahalova. De twee staan nu samen op de Olympische Spelen in Milaan, waar ze elkaar steunen in moeilijke momenten. Lees hier alles over de 29-jarige Zdrahalova.

Zdrahalova traint bij hetzelfde team als haar schaatsende vriendin. Tot haar vijftiende speelde ze ijshockey, maar in 2012 maakte ze de overstap naar het langebaanschaatsen. Ze stond in datzelfde jaar al op de Olympische Jeugdwinterspelen op de 500 meter.

De Tsjechische maakte in 2016 haar debuut op de WK afstanden en twee jaar later deed ze voor het eerst mee aan de WInterspelen in Pyeongchang. Ook in 2022 in Peking was ze van de partij, maar ze wist nog geen olympisch eremetaal te bemachtigen.

Na de Spelen van Peking besloot ze zelfs even afstand te nemen van het schaatsen vanwege blessureleed. Begin 2025 keerde ze terug op het ijs, met succes. Tijdens de WK afstanden in maart in Hamar boekte ze haar beste resultaat: een vijfde plaats op de 1500 meter.

Geheime relatie

Enkele maanden later maakten Zdrahalova en Sablikova groot nieuws bekend. Ze bleken al twaalf jaar lang een geheime relatie te hebben en deelden dat eindelijk met de buitenwereld via sociale media. Zdrahalova is een stukje jonger dan de inmiddels 38-jarige Sablikova, maar de twee blijken al jaren dolgelukkig samen. "Jullie weten dat ik mijn privéleven altijd privé heb gehouden en dat gaat ook niet veranderen, want dat betekent veel voor mij", schreef Sablikova. "Zij is mijn rots in de branding. We zijn gelukkig en delen een schitterend leven samen, al meer dan 12 jaar."

Eerste internationale medailles

Begin dit seizoen leverde Zdrahalova nog een mooie prestatie. Ze verbrak op de 1500 meter in Slat Lake City het tien jaar oude nationale record van haar vriendin Sablikova met haar tijd van 1.53,12. Tijdens de EK afstanden van afgelopen januari behaalde ze bovendien haar eerste internationale medaille. Bij afwezigheid van veel topschaatssters die zich klaarmaakten voor de Spelen pakte ze het goud op de 1000 meter en zilver op de 1500 meter.

Op die afstanden plaatste Zdrahalova zich ook voor de Olympische Spelen in Milaan, net als voor de 500 meter. Op de 1000 meter, die werd gewonnen door Jutta Leerdam, werd ze tiende.

Laatste Spelen voor Sablikova

Haar vriendin is al bezig aan haar laatste schaatsjaar en hoopt nog één keer te kunnen stunten op de Winterspelen, alweer haar zesde deelname. Sablikova kreeg echter al een flinke teleurstelling te verwerken. Ze kon niet starten op de 3000 meter wegens ziekte.

Zdrahalova leefde ontzettend met haar mee en deelde een emotioneel bericht op Instagram. "De hele weg naar de Olympische Spelen was voor jou ontzettend zwaar. Ik voelde dat, en ik was niet de enige. Nu ben je hier en komt er opnieuw een klap. Ik zou alles voor je doen om het te laten lopen zoals jij het voor ogen had. Het komt weer goed." Sablikova komt woensdag wel in actie op de 5000 meter.