Voor Jutta Leerdam zit het schaatsseizoen er al even op, maar dat betekent niet dat het een rustige tijd voor haar is. De olympisch kampioene genoot van een tropische vakantie, ging op wintersport in Frankrijk en bracht Pasen door met haar familie in Nederland. Inmiddels lijkt de topschaatsster weer aan de andere kant van de wereld te vertoeven bij haar verloofde Jake Paul.

Leerdam kwam tijdens de Spelen, waar ze goud en zilver won, voor het laatst in actie op de schaatsbaan en dus heeft ze al bijna twee maanden vrij. Nadat alles vier jaar lang in het teken stond van die ene wedstrijd lijkt ze volop te genieten van haar vrije tijd met allerlei bijzondere momenten. Zo bracht Leerdam onlangs een bezoekje aan het hoofdkantoor van haar sponsor Nike, waar ze werd overladen met cadeaus.

'Baby' Thor

Nu lijkt ze dus weer in het gezelschap van haar verloofde te verkeren. De 27-jarige Leerdam deelde op haar Instagram enkele beelden waarop dat het geval is. De topschaatsster plaatste een foto van Thor, de hond van Paul, en die noemt ze 'baby'. De hond speelde in het verleden vaker een prominente rol in berichten van Leerdam over haar avonturen met haar verloofde.

Ook plaatst ze een video waarin het avondeten wordt klaargemaakt op de grill. Paul is daarbij niet met zijn gezicht in beeld, maar de tatoeage op de linkerarm geeft meteen weg dat hij het is die de burger bereidt. 'Smokey burgers for dinner', schrijft Leerdam erbij.

Paul boos op Nederlandse media

Paul zorgde eerder deze week nog voor wat commotie toen hij fors uithaalde richting Nederlandse media. Zij zouden 'leugens verspreiden' over hem en Leerdam. De uitspraak van Paul leek een reactie op een aantal beweringen van onder anderen Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter het juicekanaal lifeofyvonne. Volgens haar zou het namelijk niet zo goed gaan tussen de Amerikaan en Leerdam. Daar hebben de twee zelf publiekelijk nooit blijk van gegeven.

Toekomst ongewis

Het is overigens nog altijd onduidelijk of Leerdam de laatste schaatswedstrijd uit haar carrière al heeft gereden. Ze meldde zich na de Spelen af voor de NK en WK sprint en liet eerder al meerdere keren vallen dat ze weleens snel zou kunnen gaan stoppen met schaatsen. Ook Paul zei dat al eens aangezien de twee dolgraag een gezin zouden willen gaan stichten. Leerdam liet direct na de Spelen weten de knoop nog definitief te hebben doorgehakt.