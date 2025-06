Erben Wennemars zat afgelopen week met zijn zoon Niels in Chicago om deel te nemen aan de WK hyrox. Het verliep niet helemaal zoals de voormalig topschaatser had gehoopt. En hij was bepaald niet de enige deelnemer die een teleurstelling te slikken kreeg.

“Erben Wennemars deed mee aan de WK Hyrox voor een iets hogere leeftijdscategorie en hij had het heel zwaar", vertelt voormalig tophockeyster en nog altijd fanatieke hobbbysporter Ellen Hoog in de podcast die ze elke week samen met Naomi van As maakt voor Sportnieuws.nl. "Het was ook heel zwaar. Ik zag allemaal mensen op Instagram klagen over de vloer, over de vloerbedekking bij de sled push.”

Bij dat onderdeel moeten de deelnemers slee vol zware gewichten zien te verplaatsen. En dat bleek op het WK een stuk lastiger te gaan dan op eerdere evenementen, zo ondervonden nogal wat atleten.

Kunstgras

"Het werd nu op turf gedaan, op kunstgras", vertelt Van As. Hoog: “Dat is dus superzwaar, want dat glijdt niet lekker. Mensen waren aan het klagen, omdat op het laatste moment die ondergrond is gewisseld. Dat is ook eigenlijk best een beetje raar. Dat ze dat op het WK zijn gaan aanpassen.”

Zoon van ex-topschaatser Erben Wennemars ziet verbluffende beelden: 'Wat een machines' Niet alleen Erben Wennemars trok de aandacht op het WK Hyrox in Chicago, ook andere Nederlanders lieten zich van hun fanatiekste kant zien. Niels Wennemars, die zijn vader van dichtbij volgde tijdens zijn Hyrox-avontuur, was zichtbaar onder de indruk van wat hij voor zijn ogen zag gebeuren. Een Nederlands sportkoppel ging zó hard tekeer, dat hij ze omschreef als 'machines'.

'Helemaal gek'

"Het is wel heel raar", vindt Van As over de keuze om op zo'n groot toernooi een ingrijpende wijziging door te voeren. "De organisatie had er ook een heel statement uitgegooid met excuses. Ze zijn al heel lang aan het zoeken naar de juiste ondergrond en zijn er dus van overtuigd dat dit het is. Maar het heeft ook te maken met het gewicht van de sled."

"Een stel uit Frankrijk kreeg hem niet van zijn plek en werd helemaal boos en ging naar de camera. Hij rende vervolgens naar een andere slet en die duwde hij supermakkelijk naar voren. Ik zou ook helemaal gek worden en gefrustreerd raken als dat zo zou zijn. Je verliest heel veel tijd op een WK, superzuur. En je mag niet van sled wisselen, volgens mij.” Zie die beelden hieronder:

Erben Wennemars

“Erben was helemaal kapot en had twee strafpunten", vertelt Van As, die de oud-schaatster mede kent doordat hij jarenlang ploeggenoot was van haar vriend Sven Kramer. Lachend voegt ze toe "Het zou ook heel raar zijn als hij geen straf zou hebben gekregen.” Dat lijkt herkenbaar voor de grijnzende Hoog: “Nee, hè, altijd net even dat grensje opzoeken."

"Hij mocht wel de vlag dragen", had ze gezien. "Dat is wel leuk. Hij was er met zijn zoon, volgens mij was het een heel leuke ervaring.”

Zoon vangt ex-topschaatser Erben Wennemars op na flinke tegenslag: 'Je gaat uitleggen wat er is gebeurd' Voor Erben Wennemars is het WK Hyrox in Chicago uitgelopen op een deceptie. De voormalig topschaatser kwam niet in zijn ritme en ging helemaal naar de klote. 'Ik ben kapot'.

Wennemars plaatste zich eigenlijk 'per ongeluk' voor het wereldkampioenschap van het steeds populairder wordende hyrox. In de sport leggen atleten alleen, in koppel of als viertal, een loodzwaar parcours af. Hardlopen wordt afgewisseld met krachtoefeningen, en dat acht rondes lang. Na iedere kilometer hardlopen volgt een fitnessoefening.