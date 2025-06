Voor Erben Wennemars is het WK Hyrox in Chicago uitgelopen op een deceptie. De voormalig topschaatser kwam niet in zijn ritme en ging helemaal naar de klote. 'Ik ben kapot'.

Wenenmars, onder meer tweemaal wereldkampioen sprint op het ijs, ging met zijn zoon Niels Wennemars naar het wereldkampioenschap in de Verenigde Staten. Wennemars kwam uit in de catgorie 45-49 jaar. Hij had zich de blubber getraind, toch ging het niet zoals gehoopt.

Kapot

In een video op Instagram praat hij met Niels, terwijl hij 'nee' schudt met zijn hoofd. "Het was zwaar", zegt hij met een sip gezicht. Niels zegt: "Je gaat heel even uitleggen, wat er allemaal is gebeurd. Voor de mensen die dat interessant vinden." Erben zegt: "Ik heb 250 ballen gegooid."

Ook ging hij bij een onderdeel de mist in qua regels: "Ik ben twee keer over de lijn gegaan." Niels vult in: "Penalty dus?", wat zijn vader beaamt. "De ballen waren heel zwaar. Ik kon gewoon niet meer. Ze raakten de targets niet." Bij de oefening waar Wennemars naar verwijst moeten zware ballen tegen een mikpunt in de lucht worden gegooid.

Sjorren

Bij een andere post op Instagram is te zien dat Wennemars senior aan een touw sjort. Niels moedigt hem aan: "Hier moet je doorheen! Zo kom je in je ritme!" Daarna moet Wennemars aan de andere kant dezelfde klus uitvoeren. Niels geeft instructies: "Andere hand, klem het vast!" Maar zijn pa kan niet meer. Hij laat het touw los, schudt nee, pakt wat talkpoeder en probeert het weer.

Vlaggendrager

De reis voor Erben en Niels startte met wat vertraging, maar eenmaal aangekomen in Chicago werd er gelijk met een grote groep Nederlanders hardgelopen. Daarna volgde een soort van openingsceremonie, waarbij Wennemars senior de vlaggendrager was.

Iets wat hem niet lukte tijdens een van zijn Olympische Winterspelens. Dat wreef zoon Niels er nog even in. 'Mag hij eindelijk een keer de vlag dragen namens Nederland!', zette hij bij een video op zijn Instagram Story van zijn vader die enthousiast met het rood-wit-blauw stond te wapperen.

