Niet alleen Erben Wennemars trok de aandacht op het WK Hyrox in Chicago, ook andere Nederlanders lieten zich van hun fanatiekste kant zien. Niels Wennemars, die zijn vader van dichtbij volgde tijdens zijn Hyrox-avontuur, was zichtbaar onder de indruk van wat hij voor zijn ogen zag gebeuren. Een Nederlands sportkoppel ging zó hard tekeer, dat hij ze omschreef als 'machines'.

Het ging om Nicky Verhoeven en zijn partner Eline, die samen uitkwamen op het wereldkampioenschap. Tijdens het onderdeel SkiErg filmde Niels het duo in actie en deelde het indrukwekkende moment via Instagram. Hij keek bewonderd toe hij Nicky flink tempo maakte tijdens de eerste fitnessoefening van de Hyrox. "@nickyverhoeven trekt de Ski Ergometer even in twee stukken... Wat een machines!", schreef hij als bijschrift bij het het indrukwekkende beeld.

Trots overheerst na zware WK-run

En dat is geen overdreven taal. Nicky en Eline liepen een ijzersterke race en eindigden uiteindelijk als 13e van de wereld, een prestatie om trots op te zijn. Toch klonk er ook lichte teleurstelling: het felbegeerde PR bleef uit. "We hebben echt alles en nog een beetje meer gegeven", schreven ze op Instagram. Maar het WK-parcours viel tegen. "Het minste én zwaarste van het seizoen."

De oorzaak? Volgens velen het gloednieuwe, gladde tapijt dat voor het eerst werd uitgerold op het WK zelf. “Misschien niet het beste idee van Hyrox om dat pas op het wereldkampioenschap te testen", klonk het kritisch, maar toch overheerst het trotse gevoel. En dit smaakt naar meer. "We zijn trots, dankbaar en blij. En dat we meer willen, zit ook goed."

Uitputtingsslag voor Erben Wennemars

Waar het bij het Verhoeven-duo voor de wind ging, werd voor Erben Wennemars een ware uitputtingsslag. Vanaf de start liep hij achter de feiten aan en wist hij zijn gebruikelijke ritme maar niet te vinden. Vooral bij de wall balls, waarbij zware ballen tegen een mikpunt gegooid moeten worden, ging het mis. "Ik heb 250 ballen gegooid", verzuchtte hij na afloop op Instagram, zichtbaar gesloopt.

En het bleef niet bij fysieke uitputting. Ook op het vlak van de regels ging het fout: tweemaal stapte hij over de lijn, wat hem tijdstraffen opleverde. "Penalty dus?", vatte zoon Niels het droog samen. Hoewel Wennemars bleef knokken, zag je aan alles dat het een dag was waarop niets vanzelf ging. Maar opgeven? Geen moment.

Nederlandse sensatie verovert Hyrox-publiek

Toch is het niet Wennemars die de meeste blikken vangt in Chicago. Die eer gaat naar een opkomend talent dat zich razendsnel naar de Hyrox-top heeft gewerkt: Emilie Dahmen. Terwijl Erben zich in het zweet werkt, kan zij niet eens meer normaal over straat.

Dahmen zette met een zesde plaats de beste Nederlandse prestatie ooit neer op een WK Hyrox. Niet gek dus dat fans haar massaal aanspreken, selfies willen en haar volgersaantal blijft groeien. "Ik moest zelfs een zonnebril opzetten voor een beetje rust", lacht ze.