Angel Daleman stapte samen met haar ploeggenoten van Team Essent maandag voor het eerst het ijs op in schaatstempel Thialf en dat zorgde wel voor wat zenuwen bij het toptalent. Daleman is vanaf komend seizoen vast onderdeel van het team van coach Jac Orie.

"Ik was gisteravond zelfs een beetje zenuwachtig", vertelt Daleman in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik was eerder wakker dan de wekker en dat heb ik niet heel vaak." Ook toen ze het ijs opstapte, waren die zenuwen nog niet weg en dat had ook een duidelijke reden: "Ik heb wat dingetjes aan mijn ijzers gewisseld, dus ik was wel van: hoe gaat het voelen? Maar het voelde gelijk goed, dus ik was echt heel blij."

Topschaatsster Suzanne Schulting glundert op speciale dag: 'Het voelt als het juiste moment' Suzanne Schulting won bij de Olympische Winterspelen van 2022 nog vier medailles in het shorttracken, maar voor de editie van volgend jaar ligt haar focus volledig op de langebaan. De topschaatsster van Team Essent stond maandag voor de eerste keer weer op het ijs in Thialf en dat beviel erg goed.

'Geen normaal seizoen'

Hoewel de schaatsers al enige tijd aan het trainen zijn, voelt het voor Daleman na de eerste meters op het ijs pas echt alsof de voorbereiding begonnen is op wat een heel bijzonder jaar belooft te worden. "Het is ook geen normaal seizoen, het is een olympisch seizoen. De eerste wedstrijd is nu een NK en dat is anders dan een World Cup Kwalificatietoernooi. En de tweede wedstrijd is een Olympisch Kwalificatietoernooi, dat is ook niet niks."

Topschaatsers duiken op in Thialf voor bijzonder moment, wereldkampioene Femke Kok mist speciale dag Een bijzonder moment in Thialf deze maandag: voor het eerst in maanden stapten de Nederlandse topschaatsers weer op het ijs. 'Zomerijs' welteverstaan. Voor de olympische ambities van groot belang.

Voor Daleman is het extra spannend, want zij maakte dat allemaal nog niet eerder mee: "Ik ga er heel bleu in, omdat ik het nooit heb gedaan. Ik weet niet wat ik kan verwachten. Ik weet natuurlijk wel wat een OKT inhoudt en ben wel een beetje zenuwachtig, maar ik probeer er nu nog niet mee bezig te zijn."

Langebaan én shorttrack

Waar ploeggenote Schulting besloot om zich het komende seizoen volledig op de langebaan te richten, wil Daleman die discipline blijven combineren met het shorttrack. Ze heeft dan ook al haar eerste trainingen op dat onderdeel achter de rug en dat ging ook heel goed. "De eerste keer dat ik op het shorttrackijs stond was ook gelijk dat ik dacht: oké, ik ben het nog niet verleerd. Daar was ik wel een beetje bang voor."

Opmerkelijk detail bindt schaatskoppel Angel Daleman (18) en Beau Snellink (24): ‘Misschien was er al een connectie’ De Nederlandse topschaatsers Angel Daleman en Beau Snellink zijn sinds een aantal maanden een stelletje en de band tussen de twee blijkt heel ver terug te gaan. Daarover vertelden ze in de Sportnieuws.nl-podcast SchaatsInside.

Daleman hoopt op de Winterspelen in Milaan zowel op de shorttrackbaan als op de langebaan in actie te komen, maar dat vergt ook wat puzzelwerk: "Nu is het kijken hoe het gaat lopen. We hebben een planning gemaakt, maar vorig jaar ging het ook ineens anders. Ik denk dat ik per week ga kijken wat het schema wordt."