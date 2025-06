Een bijzonder moment in Thialf deze maandag: voor het eerst in maanden stapten de Nederlandse topschaatsers weer op het ijs. 'Zomerijs' welteverstaan. Voor de olympische ambities van groot belang.

Het vorige schaatsseizoen ligt inmiddels dik drie maanden achter ons, maar de Nederlandse toppers zijn alweer druk in voorbereiding op het volgende. En wat voor eentje, namelijk een olympische. Als de schaatsers daar willen presteren in februari 2026, dan is topvorm gewenst. Dus maken ze veel vroeger dan in een niet-olympisch jaar de eerste meters op het ijs.

Zomerijs in Thialf

Tussen 23 juni en 12 juli ligt er zomerijs in Thialf. Daarna krijgen teams vanaf 31 juli weer de kans om zich op het ijs te begeven. Tussendoor gaan de rijders het krachthonk in, of zitten ze op de wielerfiets. Maar deze maandag stonden ze weer op hun favoriete ondergrond. 's Ochtends stapten Team Essent en Team Reggeborgh op het ijs.

Jenning de Boo, Antoinette Rijpma-de Jong en Kjeld Nuis waren present namens de zwart-groene brigade. Alleen wereldkampioene Femke Kok ontbrak. Namens Team Essent betraden onder anderen Angel Daleman, Joep Wennemars en Suzanne Schulting het ijs.

Voordelen van vroeg het ijs op gaan

Volgens de markante trainer Jillert Anema is het van groot belang dat schaatsers niet te lang van het ijs zijn. Hij vergelijkt het met een blessure. Het heeft tijd nodig om weer te herstellen. "Als je eerder kunt zien of iets werkt op het ijs, kun je ook eerder bijsturen", zegt hij in gesprek met Schaatsen.nl.

"We krijgen drie weken om dat te checken. Daarna trainen we in juli weer zonder ijs, en in augustus doen we op het zomerijs de laatste aanpassingen. Het is waardevol om al vroeg te zien of je fysieke opbouw ook op het ijs zijn vruchten afwerpt."

Olympisch kwalificatietoernooi

Voor Thialf is het zomerijs geen luxe. Vanwege de hitte buiten moet er hard gekoeld worden om het ijs perfect te houden. Dat loopt hoog op qua kosten, alleen daartegenover staan wel serieuze vergoedingen van de teams. Die willen namelijk pieken op het juiste moment. Het eerste moment daarvoor is op het olympisch kwalificatietoernooi in december. Dan zijn tickets verdienen voor de Winterspelen in Milaan.