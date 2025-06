Suzanne Schulting won bij de Olympische Winterspelen van 2022 nog vier medailles in het shorttracken, maar voor de editie van volgend jaar ligt haar focus volledig op de langebaan. De topschaatsster van Team Essent stond maandag voor de eerste keer weer op het ijs in Thialf en dat beviel erg goed.

Waar de temperatuur in Nederland het afgelopen weekend nog boven de dertig graden uitkwam, maakten de toprijders hun eerste meters op het ijs in Heerenveen. Schulting was een van hen. "Ik vind het echt heerlijk om weer te schaatsen. Ik heb veel geskeelerd en dan is het wel het lekkerst om weer te schaatsen. Het is bijzonder snel gegaan, maar het voelt als het juiste moment", vertelt de topschaatsster in gesprek met Sportnieuws.nl.

De drievoudig olympisch kampioene is het schaatsen in de afgelopen maanden gelukkig niet verleerd: "Het was misschien een klein beetje onwenning, maar dat is minimaal. Het voelt al snel heel goed."

Focus op langebaan

Voor alle schaatsers wordt het een bijzonder seizoen door de Olympische Winterspelen in Milaan en Schulting hoopt voor de derde keer aan dat evenement mee te doen. Bij haar vorige twee deelnames was ze erg succesvol als shorttrackster, maar deze keer richt ze zich volledig op de langebaan. "Tuurlijk, ik vind shorttracken fantastisch, maar mijn hoofdfocus ligt op de langebaan. Dat geeft heel veel rust, ik voel me er heel erg goed bij. Het voelt als de juiste keuze."

Het betekent wel dat de weg naar de Winterspelen totaal anders is. Waar ze eerst geselecteerd moest worden voor de Nederlandse ploeg moet ze deze keer op het Olympisch Kwalificatietoernooi een startbewijs binnenslepen. De concurrentie is moordend en dus durft ze nog niet te ver vooruit te kijken naar de Winterspelen: "Dat is de stip aan de horizon, maar het belangrijkste is dat je je plaatst."

Schaatsen, schaatsen, schaatsen

Om zo goed mogelijk op het OKT te verschijnen is de voorbereiding natuurlijk van groot belang. Schultig en haar teamgenoten gingen de afgelopen periode op trainingskamp in De Lutte en het Italiaanse Collalbo, maar ook was er genoeg tijd om de batterij weer op te laden: "Het is veel trainen, maar op de momenten dat je kan ontspannen, probeer ik dat wel. Maar dat is heel simpel. Dat is met vriendinnen afspreken, op een terras zitten of ergens een hapje eten."

Nu schaatstempel Thialf weer open is voor de toprijders, weet Schulting hoe haar leven er de komende tijd uitziet: "We gaan schaatsen, schaatsen en schaatsen. Natuurlijk ook naast het ijs trainen, maar wel veel schaatsen."