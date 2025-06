De Nederlandse topschaatsers Angel Daleman en Beau Snellink zijn sinds een aantal maanden een stelletje en de band tussen de twee blijkt heel ver terug te gaan. Daarover vertelden ze in de Sportnieuws.nl-podcast SchaatsInside.

Daleman en Snellink kenden allebei een succesvol seizoen en hebben hun aanstaande vakantie welverdiend. "We gaan in juli", vertelt Snellink. "We gaan lekker met zijn tweetjes naar Spanje. Zij gaat op het strand liggen en ik zit op de fiets." Dat laatste is duidelijk een grap en Daleman geeft aan dat ook zij op de fiets zal klimmen. Veel schaatsers maken graag flink wat kilometers op de racefiets als alternatieve training.

Schaatsles

Dat de twee een relatie hebben, brachten ze in maart naar buiten. Natuurlijk hebben ze de schaatssport als gedeelde passie, maar is er meer dat de twee bindt? "Onze ouders kennen elkaar toevallig ook goed van vroeger, van het schaatsen", reageert de 24-jarige Snellink. "Dat is ook best wel leuk."

"Mijn vader heeft altijd schaatsles gekregen van haar opa. Mijn vader heeft altijd marathons gereden en haar opa stond altijd langs de kant om tips te geven en aan te moedigen. Via via was er misschien al een connectie via de familie, dat was heel toevallig.”

Tatoeage

In de podcast kregen Daleman en Snellink ook een aantal stellingen voorgelegd. Zo kreeg de 18-jarige topsprintster de stelling: 'Een tatoeage met het portret van Beau, dat zie ik wel zitten.'

“Zeker niet!", is de lachende Daleman, ondanks een knikkende Snellink, duidelijk. "Dan zou ik gewoon niet doen." De winnares van goud op de teamsprint tijdens de WK afstanden heeft al de nodige tatoeages, maar plannen om collega Kjeld Nuis achterna te gaan, heeft de dus duidelijk niet.

Ook haar vriend Beau is duidelijk. "Ik heb nog geen tatoeages, maar zou die in de toekomst misschien wel willen. Maar geen portret. Ook geen engeltje”, besluit hij lachend, doelend op de naam van zijn vriendin.

In gesprek met topschaatsers Angel Daleman en Beau Snellink

