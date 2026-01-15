Jutta Leerdam gaat op de Olympische Spelen van volgende maand in Milaan vol voor het goud op de 1000 meter. De Nederlandse topschaatsster kwam vier jaar geleden net tekort om Miho Takagi te pakken, maar is in Milaan weer een van de grote kanshebbers. Waar komt de naam Jutta eigenlijk vandaan?

Leerdam (27) is al jaren een begrip in het schaatsen en groeide sinds haar relatie met de Amerikaanse influencer Jake Paul uit tot een nog grotere, internationale ster. De Westlandse weet hoe ze zich kan vermarkten, getuige ook haar grote invloed op sociale media. Haar bijzondere naam wordt langzaamaan een begrip.

'Blond, knap en een winnares'

In een interview met Masters Expo uit 2023 vertelt ze waarom ze 'Jutta' heet van d'r voornaam. "Ik heb mijn naam te denken aan mijn vader (Ruud, red.). Hij was vroeger heel goed in kitesurfen. In zijn beste dagen was de Duitse Jutta Müller dé vrouw in het internationale windsurfen. Zij was hét: blond, knap en een winnares. Iedereen was gek van haar."

Vier kinderen

Volgens de Nederlandse topschaatsster wist zijn vader het vervolgens meteen toen zijn kinderen geboren werden. "Mijn vader vond die naam Jutta heel leuk. Hij dacht toen al: 'Als ik later een blonde dochter krijg, dan noem ik haar Jutta'." En zo geschiedde. Het gezin Leerdam bestaat inmiddels uit vier telgen. Jutta heeft met Merel een oudere zus en met Beaudine een jongere zus. De drie meiden hebben in Kjeld ook nog een broer.

Olympische Spelen

Alleen Jutta schaatst van de vier jongste Leerdammen. Ze heeft al olympisch zilver achter haar naam staan, maar wil daar in Milaan op de 1000 meter graag goud van maken. Lukt dat, dan zou het zomaar het einde van haar carrière op het ijs kunnen betekenen. Zij en haar verloofde Jake Paul hebben meermaals uitgesproken dat ze snel kinderen willen. Benieuwd welke naam zij dan kiezen voor hun baby's.

