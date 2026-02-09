Jake Paul zal ook in Milaan weer alle schijnwerpers op zich gericht hebben staan. Niet alleen als verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, maar ook als persoonlijkheid, bokser en influencer. Nadat hij door Anthony Joshua knock-out werd geslagen eind 2025, verdween hij naar de achtergrond met een gebroken kaak. Dat kwam goed uit, want nu kan hij volop genieten van Leerdams jacht op haar eerste olympisch gouden medaille.

Jake en zijn broer Logan begonnen hun carrière als YouTubers. Geen YouTubers zoals wij die in Nederland kennen (zoals Enzo Knol, Jade Anna of Bankzitters), maar met véél meer sensatie. Zo kwam broer Logan in 2017 in opspraak omdat hij een persoon filmde die zichzelf had opgehangen in een beroemd Japans 'zelfmoordbos'.

2017 was ook het jaar dat Jake een rol kreeg als acteur in een Disney Channel-serie genaamd Bizaardvark. Na één seizoen kreeg hij klachten van zijn buren dat er continu geluidsoverlast was rondom zijn huis, waarna Disney hem voor het tweede seizoen van de show haalde.

i Een jonge Jake Paul (rechts) / Getty Images

Groot vermogen

Dat Paul door had hoe hij de show moest stelen, was duidelijk. In 2017, 2018, 2021 en 2023 behoorde hij volgens Forbes tot de bestbetaalde creators van YouTube. Met dat geld kocht Paul recent een enorm perceel in Amerika, waar hij zijn droom-ranche van wil maken. Op het immense terrein moet op termijn een enorm landhuis komen te staan, waar hij met Leerdam en eventueel hun kinderen kan gaan wonen. In de stukken bos, ruw terrein en onbegaanbare wildernis wil Paul ook kunnen jagen, vissen, crossen en racen.

Bokscarrière

In de jaren erna maakte Paul ook muziek en richtte hij zich op een carrière in het boksen. In eerste instantie deed hij dat - net als veel andere YouTubers - op amateurniveau tegen andere beroemdheden. In 2018 debuteerde Paul in de ring tegen Deji Olatunji, terwijl broer Logan tegen KSI, de broer van Deji, vocht op dezelfde dag.

Tommy Fury en Anthony Joshua

Na een volgend gevecht tegen een YouTuber besloot Paul het serieuzer te gaan aanpakken. Niet meer tegen influencers, maar tegen echte (oud-)vechters. Zo vocht hij tegen meerdere voormalig UFC'ers en ook tegen profbokser Tommy Fury. Niet voor niks de halfbroer van Tyson Fury, voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten. Het gevecht tegen Fury was lang het enige gevecht dat hij verloor.

Daar kwam verandering in na zijn gevecht met Anthony Joshua. Paul daagde zichzelf flink uit door het op te nemen tegen de tweevoudig zwaargewicht en olympisch kampioen. Die bleek een maatje te groot en won met een knock-out van de Amerikaan. De 28-jarige hield er zelfs een gebroken kaak aan over.

The Problem Child

Niet voor niks luidt Pauls bijnaam The Problem Child. Paul houdt wel van een beetje oorlog. Zeker een aantal jaar geleden had hij enorm veel haters en werd er door groepen mensen regelmatig 'F*ck Jake Paul!' geschreeuwd als hij ergens binnenkwam. Dat is de laatste jaren redelijk omgeslagen.

Wereldkampioen boksen

Paul was klaar met het vechten tegen 'net niet'-boksers en stelde zichzelf een belangrijk doel: wereldkampioen worden. "Ik wil één van de grootste verhalen in de sporthistorie creëren: van een acteur bij Disney Channel naar wereldkampioen boksen in minder dan zes jaar."

Puerto Rico

Overigens woont en traint Paul in Puerto Rico, waar hij wordt omarmd. Hij heeft daar de bijnaam El Gallo de Dorado gekregen, wat 'Het Goudhaantje' betekent.

Gevecht tegen Mike Tyson

Op 7 maart 2024 maakte Paul een opvallende tegenstander bekend: Mike Tyson. De oud-wereldkampioen werd in zijn tijd The Baddest Man on the Planet genoemd, maar is ruim dertig jaar ouder dan Paul. Geen gevecht dus dat in het kader van zijn profcarrière past, maar wel eentje die veel stof deed opwaaien. Op de geplande datum (20 juli live op Netflix) ging het gevecht niet door wegens medische problemen bij de omstreden legende. Paul - Tyson werd verplaatst naar vrijdag 15 november 2024.

Het gevecht werd maandenlang gehyped en Paul deed daar vrolijk aan mee. Uiteindelijk voelden de boksliefhebbers zich dan ook enigszins bekocht na het gevecht. De toen 58-jarige Tyson kon de veel jongere Paul niet bijbenen en de vriend van Leerdam won de partij dan ook dik op punten. Toch kreeg Paul ook veel kritiek, want hij zou zich hebben ingehouden om de oude bokslegende niet te erg toe te takelen.

Jutta Leerdam

De Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam maakte dat allemaal van dichtbij mee. Sinds 3 april 2023 is ze de vriendin van de Amerikaan. De twee zijn inmiddels een waar showkoppel. Van een basketbalwedstrijd van Miami Heat tot een vakantie in Costa Rica: het koppel is via Instagram overal te volgen.

Leerdam en Paul reizen samen de hele wereld over. Als hun drukke levens dat toelaten. Leerdam bracht maanden door met Paul in Puerto Rico tijdens haar vakantie en Paul komt op zijn beurt af en toe naar Nederland. Maar ook momenten dat evenementen elkaar kruisen, zoeken ze elkaar op. Zoals tijdens de Olympische Spelen in Parijs.

Af en toe bezoekjes

Paul bezocht op zijn beurt belangrijke wedstrijden van Leerdam. Hij was aanwezig bij de EK sprint, waar Leerdam won. Paul vierde groots feest met Ruud, de vader van Jutta. Ook was de Amerikaan aanwezig bij de WK afstanden in Hamar, waar Leerdam op drie onderdelen in de prijzen viel. Maar toen moest het mooiste nog komen. En dan hebben we het niet eens over de Olympische Winterspelen in Milaan. Daar zal Leerdam de kers op haar topsportcarrière willen zetten met haar eerste olympisch gouden medaille.

Huwelijksaanzoek

Na het toernooi in Noorwegen vloog het koppel naar Puerto Rico, waar Paul de Nederlandse verraste met een huwelijksaanzoek. Ze zei 'ja' waardoor de twee gaan trouwen. Wanneer is nog onduidelijk. Nu Paul oom is geworden van het dochtertje van zijn broer Logan, wil hij niets liever dan zelf een gezin stichten met Leerdam. Het zou zomaar kunnen dat Leerdam haar schaatscarrière beëindigt als ze goud wint in Milaan op haar 1000 meter. Allebei hebben ze dergelijke woorden al gebezigd.

