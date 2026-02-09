Jutta Leerdam heeft haar grote droom waargemaakt. Ze is olympisch kampioen op de 1000 meter. Na haar race op de Winterspelen in Milaan vloeien de tranen bij de Nederlandse topschaatsster. "Omdat ik het echt voel."

Ze stond voor een loodzware opdracht in de laatste rit van de 1000 meter. Femke Kok had al een fantastische tijd van 1:12.59 neergezet. "Dit was zeker lastig. Ik zag Femke haar tijd en ik had die tijd ook niet in Inzell gereden. Ik dacht wel even van: dit is echt super knap, super hard. En het enige wat ik kon doen is voor mezelf goed rijden en dan kan ik mezelf niks kwalijk nemen", zegt Leerdam bij NOS.

Maar ze was nóg sneller: 1:12.31. "En ik moet zeggen, het voelde best raar. Maar ik denk omdat het harder ging dan ooit", zegt ze over haar rit. "En daardoor was het een soort van nieuw gevoel. Maar ik dacht weet je: alles geven. Volgens mij heb ik de hele 1000 meter met mijn armen los gereden, maar ik dacht ik ga ervoor."

Droom

"Als ik pijn voel, ik heb nog tachtig jaar om hiervan te herstellen", grapt de 27-jarige. "Dus gewoon niet aan denken en doorrammen tot die finish." En daarna zag ze dat het genoeg was voor goud. "Ik kwam die finish over, ik dacht alleen maar: groen, groen, groen. Ik zag groen en ik dacht... Het was gewoon een droom. Ik geloof het eigenlijk nog steeds niet."

Leerdam had haar zinnen gezet op de titel op de 1000 meter, nadat ze vier jaar geleden het zilver pakte. "Dat het mag gebeuren vandaag en dat ik zo in vorm ben op het juiste moment. Ja het is gewoon echt een droom die werkelijkheid wordt. Ik sta gewoon echt te trillen. Echt heel goed, echt heel blij."

Er lag dan ook behoorlijk veel druk op de race. "Mede dankzij jullie", lacht ze over haar relatie met de media. "Nee, ik voel zeker de olympische druk. Ik voel wat er allemaal bij komt kijken bij de Olympische Spelen. Ik heb wel weer bewezen dat ik mentaal sterk ben. Ik ben gewoon zo trots op mezelf en ik kan hier de rest van mijn leven heel tevreden op terug kijken."

Tranen

Ze is ook heel blij met de route die ze heeft gevolgd richting de Spelen en dankbaar voor haar coaches en haar team. "Zo zie je maar, als je je hart volgt, sta je hier gewoon met olympisch goud om je nek. Het is gewoon zo goed gegaan. Ik ben zo blij met mijn team." Op dat moment breken de tranen weer door. "Het is ook echt familie geworden van mij. Ik ben hun gewoon echt heel dankbaar." Met name haar coach Kosta Poltavets. "Die samenwerking is gewoon zo goed gegaan."

De tranen zijn een teken van ontlading, verklaart ze. "De druk is gewoon immens geweest. En ik geloof het eigenlijk gewoon nog niet en dan opeens besef ik het en dan ga ik gewoon huilen omdat ik het echt voel."

Emotie Jake Paul

Ook haar verloofde Jake Paul kon zijn emotie niet bedwingen. "Die leven allemaal met mij mee", zegt ze over haar naasten op de tribune. "Mijn familie, mijn vriendinnen en fiancé. Ik ben gewoon echt heel gelukkig en ik heb zoveel support. Dat is eigenlijk gewoon al winnen voor mij. En dat ik dan olympisch kampioen mag worden, dan is het echt super compleet."