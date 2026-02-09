Jutta Leerdam is met haar miljoenen volgers op sociale media een van de bekendste sporters van Nederland. Tijdens de Olympische Winterspelen staat ze dan ook in het centrum van de aandacht. De schaatsster hoopt olympisch goud te winnen op de 1000 meter in Milaan. Daar krijgt ze veel steun van haar twee zussen en broer.

Nog voor Leerdam het olympisch ijs had betreden, was de aandacht al op haar gericht. Dat had te maken met haar vervoer naar Italië. Ze arriveerde daar samen met haar zussen en broer in een privéjet. Er ontstond ophef over de luxe vlucht van de topschaatsster. Maar Leerdam kreeg ook bijval. Bijvoorbeeld van voormalig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As.

Leerdam deelt haar succes graag met haar familie. Ze genoot met zussen Merel en Beaudine en broer Kjeld van de luxe vlucht naar Milaan. Daarbij werd het viertal van alle gemakken voorzien en kregen ze heerlijk eten voorgeschoteld.

Zussen Jutta Leerdam

De 27-jarige Leerdam heeft twee zussen, die behoorlijk op haar lijken. Beide zussen gebruiken namelijk ook Leerdams iconische eyeliner. Beaudine Leerdam is haar jongste zus. Zij is afgelopen oktober 19 jaar oud geworden en heeft momenteel ruim 55.000 volgers op Instagram. Beaudine haalde afgelopen jaar haar vwo-diploma.

Op Instagram is te zien dat ze niet gek is van een feestje. Ze is vaak te zien met een drankje in haar hand en blijkt een hoop vriendinnen te hebben. Bovendien houdt ze net als haar grote zus van wintersporten. Alleen kiest zij voor de ski's in plaats van schaatsen.

Merel Leerdam

Leerdam heeft ook een oudere zus. Merel Leerdam is 29 jaar oud en werkt als social media marketeer. De brunette verzamelde ruim 33 duizend volgers op Instagram. Ook Merel blijkt een sportieveling. "Ik koos uiteindelijk voor hockey maar ik heb ook op ballet gezeten, paardrijden, turnen, kitesurfen en nu doe ik aan boksen. Die schaatsen deden pijn aan mijn voeten en ik vond het maar koud", vertelde ze in een interview met De Volkskrant.

Broer Jutta Leerdam

De hechte relatie tussen de drie zussen is ruimschoots op sociale media te zien. De zussen gaan vaak genoeg met elkaar op de foto. Een familielid dat minder in the picture staat, is de broer van Jutta. Maar Kjeld Leerdam is wel van de partij in Milaan. In tegenstelling tot zijn zussen houdt hij zijn leven liever privé en heeft hij geen openbaar account op Instagram.