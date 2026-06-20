Schaatsicoon Jutta Leerdam is weliswaar een van de grootste sportsterren die Nederland heeft. Maar haar zussen houden ook van sport en fitness. Zusje Beaudine Leerdam was bijvoorbeeld aanwezig bij de opening van een nieuwe sportschool.

Beaudine Leerdam (19) is af en toe te zien in de vlogs en posts van olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam. Zelf houdt ze ook een Instagram-account bij. Daar heeft ze inmiddels bijna 66.000 volgers aan zich verbonden. Zaterdag liet ze hen zien dat ze present was bij de opening van een studio waarin reformer pilates wordt aangeboden.

Pilates For Her

Beaudine schrijft: "De opening van een nieuwe locatie van Pilates For Her in Zaandam! Ik ben geobsedeerd!" Pilates For Her had al een studio in de Amsterdamse wijk De Pijp. De tweede vestiging is in het hartje van Zaanstad.

De keten stelt zichzelf op zijn site zo voor; vertaald uit het Engels staat er: "Met trots presenteren wij Europa's eerste ultra-exclusieve, hijabvriendelijke Reformer Pilates-studio, speciaal voor vrouwen – een oase waar beweging, privacy en een verhoogd niveau van vrouwelijk welzijn samenkomen."

Irene Schouten

Het is een initiatief van Dicle Adrianna Amara Kutlubay, die vroeger zanglessen gaf via Vocal & Performance Academy aan onder meer popsterren als Frenna en Jonna Fraser. Gezien de formule en Noord-Hollandse locaties van Pilates van Her, is het een concurrent van RFRMR.

Dat is een keten van sportscholen met reformer pilates van schaatsicoon Irene Schouten. Zij heeft ook vestigingen in het noordelijke deel van Noord-Holland, maar dan specifiek in de regio West-Friesland, zoals Hoorn en Enkhuizen.

Vriendje van Beaudine Leerdam

Ook heeft Beaudine Leerdam foto's geplaatst waarop ze wordt gekust door haar vriend, Luc Poiesz. Eerder deze maand postte ze voor het eerst open en bloot iets waaruit bleek adt ze een koppel zijn "Happiest", schreef ze bij foto's van de twee. Ze omhelzen elkaar daarop en delen ook een zoen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover