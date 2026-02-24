Om een olympische medaille te krijgen, moet je eerst jarenlang keihard trainen en vervolgens pieken op het juiste moment. Jutta Leerdam (27) deed dat en verdiende zelfs twee plakken. Extra jammer is het dan ook dat één van die medailles nu al beschadigd blijkt te zijn.

Ze was de meest veelbesproken atlete van de gehele Olympische Spelen. Van haar aankomst in een privéjet tot haar tijdelijke mediaboycot en de aanwezigheid van haar verloofde Jake Paul in Milaan. Toch lukte het haar om zich van alles af te sluiten en liefst twee medailles te winnen. Ze zorgde samen met Femke Kok namelijk tweemaal voor een Nederlands één-tweetje. Op de 1000 meter pakte Leerdam het goud voor haar landgenote op de tweede plek. De 500 meter was dan weer een prooi voor Kok, die Leerdam nipt achter haar hield.

Beschadigde medaille

Van de twee medailles die ze ontving, is er eentje inmiddels al weer beschadigd. "Die zilveren medaille heeft inmiddels al een paar krasjes", vertelt de olympisch kampioene in gesprek met RTL Boulevard bij de huldiging in Den Haag. "Die zilveren hangt elke keer achter de gouden plak en daardoor is die beschadigd. Dat is wel een beetje jammer, maar het is wat het is."

Van de huldiging en alles wat er de afgelopen tijd op haar afkwam, heeft de Westlandse genoten. "Het is een supergroot compliment dat ik hier mag zijn. En straks met de koning is ook heel bijzonder. Ik vind het heel erg mooi dat ik hier mag zijn."

'Niet normaal'

De gouden medaille was voor Leerdam de grote kers op de taart van haar carrière. "Ik heb alles wat ik altijd al wilde: WK-titels, een olympische titel, en twee keer olympisch zilver. Echt niet normaal", vertelt ze daarover. "Ik ga natuurlijk allemaal leuke dingen doen, maar voor nu probeer ik hier echt van te genieten."

Als topsportster moest ze veel laten, juist ook om te pieken op het goede moment. "Ik heb heel erg lang in een tunnelvisie gezeten. Lang heb ik naar de Spelen toegeleefd", vertelt de 27-jarige atlete. "Van tevoren weet je nooit of het gaat lukken. Het blijft een speciaal gevoel. Maar nu kan ik eindelijk weer wat meer doen. En dat is heel erg fijn", zo besluit Leerdam.

WK sprint

Overigens kan Leerdam nog niet volledig over op de feestmodus. Het schaatsseizoen zit er immers nog niet op. Komend weekend worden in Thialf de NK sprint & allround verreden, gevolgd door de WK een week later. Leerdam zal hoogstwaarschijnlijk een aanwijsplek krijgen voor de WK sprint, waardoor ze dus nog even door moet.