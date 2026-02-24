De Olympische Winterspelen zitten er op, maar de medaillewinnaars van TeamNL kregen dinsdag nog een bijzonder toetje. Ze werden in Nederland gehuldigd en bezoeken later vandaag nog koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Een flink deel van de olympisch kampioenen zoals Jutta Leerdam en Femke Kok werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, maar sommige winnaars van het goud kregen die onderscheiding niet. Waarom is dat?

Nederland won maar liefst tien keer goud op de Winterspelen. Femke Kok, Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Marijke Groenewoud, Jorrit Bergsma, Xandra Velzeboer, Jens van 't Wout, Teun Boer, Melle van 't Wout, Friso Emons en Itzhak de Laat keerden met een olympische titel terug naar Nederland en werden daar extra voor in het zonnetje gezet.

Het overgrote deel van de winnaars van het goud werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Die eer ging naar Kok, Leerdam. Rijpma-de Jong, Groenewoud, de broertjes Van 't Wout, Boer, Emons en De Laat.

Geen lintje voor Velzeboer en Bergsma

Gouden olympiërs als Velzeboer en Bergsma kregen echter geen lintje in Den Haag. Dat lijkt misschien vreemd, maar eigenlijk is dat heel logisch. Zij wonnen al eens een gouden plak en werden toen al geridderd. En dat kan maar één keer. Voor Bergsma was dat in 2014 al het geval na zijn gewonnen 10.000 meter, voor Velzeboer in 2021 na haar olympische titel op de aflossing met Yara van Kerkhof, Selma Poutsma en Suzanne Schulting.

'Chapeau'-beeldje voor Velzeboer en Bergsma

Tijdens de Zomerspelen in Parijs viel het bovenstaande sommige mensen ook al op. Toen kregen onder meer Sifan Hassan, Harrie Lavreysen, Marit Bouwmeester en Sharon van Rouwendaal géén tweede lintje omdat ze op eerdere Spelen al (meerdere) gouden medailles hadden gewonnen. Voor hen werd in 2024 wat anders bedacht. Toen kregen ze een speciaal ontworpen beeldje voor hun prestaties, de zogeheten 'Chapeau'. Dat beeldje kregen Velzeboer en Bersgma ook.

Beste Winterspelen ooit

De Winterspelen in Milaan Cortina waren de meest succesvolle ooit voor TeamNL. In totaal werden er twintig medailles gewonnen, met liefst tien keer goud. Daardoor eindigde Nederland op een sensationele derde plaats op de medaillespiegel, alleen achter Noorwegen en de Verenigde Staten. De Spelen van Parijs waren anderhalf jaar geleden al de beste Zomerspelen ooit, met een zesde plaats op de ranglijst.