Jutta Leerdam kende dinsdag een heuglijke dag met de olympische medaillewinnaars uit Nederland. Met de collega's uit het schaatsen en shorttrack werd ze geeërd en staat een bezoek aan het koninklijk huis op de planning. De winnares van de 1000 meter stond ook de nodige pers te woord, maar wilde niet op alle vragen antwoord geven.

Het AD vroeg Leerdam, die met haar gouden en zilveren medaille poseerde in Den Haag voor het oog van de vele camera's, hoe haar ontmoeting met koning Willem-Alexander in Milaan was. Het staatshoofd was aanwezig bij de gouden race van Leerdam op de 1000 meter en na afloop gaven ze elkaar een knuffel. Leerdam is fan van de koning. "Hij is een superaardige en normale man uiteindelijk", aldus de schaatsster. "Het voelt ook niet te moeilijk allemaal, het is heel toegankelijk."

Niet elk medium stelde vragen over het koningshuis. De Telegraaf wilde graag weten hoe de voorbije dagen voor Leerdam waren. Ze spendeerde naar eigen zeggen veel tijd met haar familie, omdat ze normaal gesproken altijd enorm druk is met trainingen en wedstrijden. Ook vloog ze snel naar de Verenigde Staten om haar verloofde Jake Paul bij te staan tijdens een nieuwe kaakoperatie. Paul raakte gewond aan zijn kaak tijdens het verloren boksgevecht met Anthony Joshua.

"Daar ga ik niet verder op in", geeft Leerdam aan voordat ze wel antwoord geeft op de toestand van de Amerikaan. "Hij heeft last van zijn kaak. En hij moest nog een keer geopereerd worden, dus vandaar." Leerdam was daarom naar de Verenigde Staten gevlogen. "Zijn kaak was gebroken en hij heeft zijn schroeven er uitgehaald. Het is belangrijk dat dat even goed gaat en hij er niet alleen voor staat. Dus ik vind het respectvol als ik er dan voor hem ben, nadat hij er heel veel voor mij is geweest in deze periode."

Na de interviews ging Leerdam met haar collega's de Glazen Zaal in Den Haag in. Daar stond een, al dan niet ingecalculeerde, verrassing te wachten voor de topschaatsster. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, net als veel van de andere gouden medaillewinnaars. Alleen olympisch kampioenen Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma kregen die eer niet omdat ze in 2022 (Velzeboer) en 2014 (Bergsma) al goud wonnen en destijds werden geridderd.

Voor Leerdam en co staat er dinsdag nog meer op het programma. Ze bezoeken immers koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia in Paleis Noordeinde.