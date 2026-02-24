De Nederlandse medaillewinnaars kenden dinsdag een bijzondere dag na hun prestaties op de Winterspelen. De Nederlandse schaatsers en shorttrackers die met goud, zilver of brons naar huis gingen werden in het zonnetje gezet door onder meer premier Rob Jetten. Olympisch kampioenen als Jutta Leerdam werden bovendien beloond met een bijzondere onderscheiding.

Nederland kende geweldige Winterspelen met liefst twintig medailles, waarvan tien keer goud. Voor die olympische titels zorgden Jutta Leerdam, Femke Kok, Jorrit Bergsma, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-de Jong, Jens van 't Wout, Melle van 't Wout, Teun de Boer, Friso Emons en Itzhak de Laat.

Voor een flink deel van hen stond er daarom nog een bijzonder moment op de planning. Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport, onderscheidde namelijk flink wat gouden medaillewinnaars. Leerdam, Kok, Groenewoud, Rijpma-de Jong, de broers Van 't Wout, Emons, Boer en De Laat werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, een lintje dat Nederlanders krijgen voor bijzondere verdiensten voor de samenleving.

'Een hele eer' voor Jutta Leerdam

Leerdam was de eerste die het lintje opgespeld kreeg door Sterk. Daar was ze zichtbaar blij mee, zo vertelde de topschaatsster op het podium in de Glazen Zaal in Den Haag. "Een hele eer, dankjewel", aldus de olympisch kampioene op de 1000 meter.

Andere beloning voor Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma

Overigens werden Velzeboer en Bergsma als enige winnaars van het goud niet onderscheiden. Dat had een vrij logische reden: Velzeboer won in 2022 in Beijing al goud, Bergsma in 2014 in Sochi. Na die prestaties werden ze al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en dat kan niet vaker dan één keer. Het duo kreeg daarom een beeldje, de 'chapeau'.

Later op de dag gaan de olympiërs nog naar Paleis Noordeinde, waar ze ontvangen worden door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia. De koning en koningin leefden ook een aantal dagen fanatiek mee met de sporters in Milaan. Zo vierden ze de gouden medaille van Leerdam en de zilveren van Kok op de 1000 meter mee en waren ze aanwezig bij shorttrackwedstrijden.