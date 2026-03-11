Tineke den Dulk staat voor altijd in de geschiedenisboeken als onderdeel van de bronzen mixed relayploeg op de Olympische Spelen in Milaan. De geboren Friezin komt al jaren uit voor België en zorgde met haar collega-shorttrackers voor de enige medaille van onze zuiderburen tijdens de Winterspelen. De Belgische koning Filip gaf haar zelfs een staande ovatie.

België maakte op de Spelen dankbaar gebruik van enkele valpartijen bij concurrenten, waaronder Nederland. Toen Xandra Velzeboer in goede positie onderuitging, roken de Belgen hun kansen. Met de 28-jarige Den Dulk in hun midden schaatsten ze zich in de A-finale naar het brons. Den Dulk moest van ver komen. Met een speciale opleiding bij Defensie regelde ze inkomsten om te kunnen shorttracken.

'Zo knap hoe wij dat gedaan hebben'

“Wij hebben met z’n vieren drie races in een uur tijd gereden, terwijl de andere landen met z’n zessen op het podium stonden. Zo knap hoe wij dat als team gedaan hebben. Ik heb echt trots naar mijn ploeggenoten gekeken. Twee jaar lang hadden we met België geen medailles meer gepakt, op geen enkele wedstrijd. Nu doen we het op het belangrijkste moment", blikt Den Dulk terug op het euforische moment bij Schaatsen.nl.

'Dat kunnen niet veel mensen zeggen'

Het feest na het brons kreeg nog een opvolging. Op de individuele 1500 meter, aan het einde van de Spelen in Milaan, reed ze haar concurrenten op een rondje en plaatste ze zich verrassend voor de halve finales. Ze kreeg 'een staande ovatie van koning Filip, dat kunnen niet veel mensen zeggen', weet ze nog. Het plan ontstond al een week ervoor, toen haar coach en teamgenoten haar met handopsteken 'dwongen' het rondje voorsprong te proberen.

'Dit is echt crazy'

"Al bij het opstappen van het ijs lachte ik naar Joey (Mantia, haar coach, red.), omdat ik dacht: 'Dit is echt crazy wat ik nu ga doen'. Uiteindelijk was het een heel toffe ervaring. Al heb ik me zelden zo slecht gevoeld als in die twintig minuten daarna… In de halve finale was ik niet zoveel meer waard, maar ik was al heel blij met mijn plek bij de eerste twintig.”