Tineke den Dulk paste bij de olympische 1500 meter shorttrack een truc toe waardoor het voor sommige kijkers lastig werd om het nog te volgen. De in Leeuwarden geboren Belgische werd beloond met een plek in de halve finale.

Toen er nog 12 rondes waren te gaan ging Den Dulk op avontuur. Ze versnelde driftig en had redelijk rap de rest een rondje ingehaald.

Het vergde wel veel energie. Ze kon niet in het peloton blijven hangen en verloor ongeveer een halve ronde van haar voorsprong. Maar haar plannetje was geslaagd: met ruime voorsprong won ze haar heat.

Wel of geen fout?

De commentator van de NOS, Joris van den Berg, was het spoor even bijster. Hij zag dat na de finish van Den Dulk de andere shorttracksters ook over de streep kwamen en daarna stilhielden. Dat vond hij gek. Hij zei dat ze zich hadden vergist en dat ze nog een rondje moesten schaatsen. "Eens per groot toernooi komt dit voor", zo zei hij over het rondje inhalen.

Gaat het lekker bij de NOS?

Commentator heeft werkelijk geen idee wat er op de baan gebeurt. Duurde een paar minuten voor hij het een beetje doorhad en was het er nog steeds niet helemaal mee eens.#shorttrack #schaatsen #olympischespelen — Remco ✨✨ (@ReFa) February 20, 2026

Van den Berg dacht kennelijk dat de Belgische twee rondes voorsprong had genomen en dat de anderen dus nog één ronde moesten rijden. Maar in werkelijkheid had Den Dulk dus iedereen één rondje ingehaald en daar bleef op het einde minder dan een halve ronde van over.

Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting

Shorttracksters Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting hebben bij de Olympische Spelen de halve finale op de 1500 meter bereikt. Beide Nederlandse rijdsters eindigden in de vijfde kwartfinale bij de eerste drie.

Bron HBO Max/Eurosport

Velzeboer, olympisch kampioene op de 500 en 1000 meter, passeerde de finish als eerste. Schulting moest als nummer 3 ook de Italiaanse Elisa Confortola voor zich dulden. De nummers 1 tot en met 3 van elke kwartfinale plaatsten zich automatisch voor de halve finale.