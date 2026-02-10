De druiven waren voor Nederlandse shorttrackers heel erg zuur op de mixed relay, maar een landgenote kon dinsdag haar geluk niet op. Dat was Tineke den Dulk. Zij komt uit Friesland en begon haar shorttrackloopbaan in Nederland, maar rijdt sinds een aantal jaren voor België. En dat land won met Den Dulk brons op het onderdeel tijdens de Olympische Winterspelen.

De 28-jarige Den Dulk komt uit Leeuwarden en je zou dus verwachten dat de Friezin gewoon voor Nederland uitkomt. Dat is echter al een aantal jaar niet meer het geval. In 2020, vlak voordat het coronavirus de (sport)wereld lamlegde, besloot ze de overstap naar België te maken.

Succes met Suzanne Schulting

Eerder had ze nog successen aan de zijde van onder meer Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof, Rianne de Vries en de inmiddels overleden Lara van Ruijven. In 2019 won ze met dat viertal de relay op het Europees kampioenschap. Vanwege de ijzersterke concurentie in eigen land wist ze echter dat er voor haar weinig kansen op grote toernooien waren. Zeker in de wetenschap dat nu ook toppers als Xandra en Michelle Velzeboer en Selma Poutsma in het Nederlandse team zitten.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Friet in plaats van patat

En dus koos Den Dulk eieren voor haar geld. Nadat ze een jaar in België woonde en niet deelnam aan grote internationale toernooien, mocht ze in 2021 voor België uitkomen. Ook kreeg ze de nationaliteit van dat land. Of zoals ze het zelf op Instagram omschrijft: 'Ik zeg nu frieten in plaats van patat.'

Ook niet onbelangrijk: ze werd een gewaarde kracht in het shorttrack en mocht met de Belgen dit jaar naar de Spelen.

Belgische stunt met brons

Later in het toernooi rijdt ze ook de 1500 meter, maar haar Spelen kunnen nu al niet meer stuk. Samen met Hanne en Stijn Desmet en Ward Petré verrastte ze al met een finaleplaats op de mixed relay. Waar het voor Nederland eindigde met een dramatische val in de halve finales en dus slechts de B-groep, werd het voor onze zuiderburen een sprookje. Achter Italië en het favoriete Canada stuntte België met brons.

Zodoende mochten de Belgen op het podium. Voor Nederland was het een shorttrackdag om snel te vergeten, maar dankzij de sensatie van de Belgen was er een vrouw met Nederlandse roots die wel een dag beleefde om nooit te vergeten: Tineke den Dulk.