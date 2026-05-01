De Belgische topshorttrackster Hanne Desmet (29) houdt ook tijdens een vakantietripje niet van stilzitten. Uit een fotoreeks op haar socials blijkt dat de oud-wereldkampioene altijd in beweging is. Al doet ze dat wel in stijl.

Desmet, wereldkampioene op de 1000 meter in 2025, beleeft een avontuurlijke trip in Mexico en de Verenigde Staten. Ze laat op Instagram zien dat ze zwemt, rent en hiket. Zo is onder meer te zien dat ze een over ruig terrein, dat bestaat uit hobbelige en hoekige stenen plus water, loopt in een sierlijk rood jurkje.

Alexandra Ianculescu

Die foto levert een reactie op van schaatscollega Alexandra Ianculescu, die met haar privé-account reageert, maar ook nog een zeer populair account heeft op Instagram onder de naam speed_skater. Daarop post ze regelmatig pikante kiekjes, deels ook om haar OnlyFans-accunt te promoten. De Roemeens-Canadese ex-schaatsster schrijft: "Alleen jij gaat hiken in een jurkje, hahaha, leuk!"

Ook anderen zijn onder de indruk van de hike-talenten van de Belgische, blijkt uit reacties als: "Hiken gaat boven schaatsen!" In andere reacties wordt de topshorttrackster onder meer 'Prachtig' en 'Mooi' genoemd. En ook: "Een prachtige atlete."

Wereldtop

Desmet is met afstand de beste Belgische schaatsster ooit. Als shorttrackster behoorde ze de afgelopen jaren tot de wereldtop. Zo won ze vier jaar geleden op de Winterspelen in Peking een bronzen medaille op de 1000 meter. Daarna werd zo ook tweemaal Europees kampioen en vorig jaar zelfs wereldkampioen. Haar grote rivaal tijdens al deze toernooien was Suzanne Schulting. Desmet was ook verantwoordelijk voor de val van Schulting op het WK van 2024 waarbij ze haar enkel brak.

Na de Winterspelen waren er speculaties over een mogelijk soortgelijke keus bij Desmet. Als zij ook gaat langebaanschaatsen, kan ze daar dus ook weer Schulting tegenkomen.

Brons

Bij de Olympische Winterspelen behaalde Desmet met het Belgische shorttrackteam brons op de mixed relay. Na thuiskomst in haar moderland werd ze onder meer gehuldigd door de universiteit UHasselt, waar ze werd bekroond tot Sportieve Universiteitsstudent door de organisatie Studentensport Vlaanderen. Desmet behaalde aan UHasselt een master in Toegepaste Economische Wetenschappen.