Shorttracker Stijn Desmet staat nu het seizoen voorbij is voor een ingrijpende operatie. De Belgische Olympiër schaatst al jaren met pijn in de heup en gaat zich daar nu aan laten behandelen. Die operatie kan echter ingrijpende gevolgen hebben voor de broer van Hanne Desmet.

In april staat de operatie van Desmet op de planning. De shorttracker wordt dan behandeld aan de pijn die hij al langere tijd in zijn heup ervaart. "Het is een noodzakelijke stap", vertelt Desmet over de operatie aan zijn heup. Ook laat de shorttracker weten dat er twee oplossingen zijn voor zijn pijn. Of de heupkop wordt bijgeschaafd tijdens de operatie, of er moet een heupprothese in het lichaam van Desmet worden geplaatst.

Lange revalidatie

Desmet vertelt tegen Sporza dat zowel hij als de doktoren nog niet weet welke van de twee uitkomsten het zal worden tijdens de operatie. "Het kan nog twee kanten op, maar de dokter schat dat de kans redelijk groot is dat een heupprothese nodig is. 60-40 of 50-50, dus het is nog niet zeker."

Desmet rekent wel op een lange revalidatie van de ingreep. De Belg gaat ervanuit dat hij minimaal vier maanden uit de roulatie is. Een prothese zou volgens Desmet zorgen voor een sneller herstel, omdat het minder ingrijpend is. Prothese zou vier maanden revalidatie betekenen, schaven kan zelfs zes maanden betekenen. De kans is groot dat Desmet dus de eerste helft van het seizoen moet missen.

Voor Desmet is de operatie niet alleen cruciaal voor zijn lichaam, ook voor zijn plezier in de sport. Al jaren moet de Belg steeds meer afbouwen met trainen om de pijn in zijn heup draaglijk te houden. Desmet hoopt na de operatie zijn lichaam weer vol te kunnen belasten. "Ik hoop vooral weer meer plezier te hebben. Ik hoop dat het aangenamer is om er vol voor te gaan en dat ik niet te veel rekening moet houden met de pijn en de beperkingen."

Prestaties van vorig seizoen

De pijn in zijn heup zorgde er niet voor dat Desmet dit seizoen niet kon presteren. Hij pakte samen met de gemengde aflossingsploeg een bronzen medaille op de Olympische Winterspelen en deed daar op de WK in Montréal nog eens twee bronzen plakken bij.