Skilegende Lindsey Vonn ging door een zware periode na haar crash tijdens de Olympische Winterspelen in Cortina d'Ampezzo. Gelukkig kon ze tijdens haar herstel rekenen op steun van haar hondje. Op Instagram deelt de Amerikaanse vertederende beelden van haar en haar viervoeter tijdens haar revalidatie.

De Olympische Winterspelen mondden op zijn zachtst gezegd uit in een zware teleurstelling voor Vonn. De 41-jarige hoopte zeven jaar na haar pensioen nog eens te stunten met een medaille, maar kwam ten val in de afdaling van het alpineskiën en hield daar ernstig letsel aan over.

De Amerikaanse hield een complexe beenbreuk over aan de val en moest meerdere keren onder het mes. Voorafgaand aan de val heerste er al enige kritiek op haar deelname, omdat Vonn niet lang voor de Spelen haar kruisband afscheurde en men openlijk twijfelde of haar deelname aan de Winterspelen wel verantwoord was.

Knuffels

Vonn heeft naar eigen zeggen geen spijt van haar deelname, maar onderging wel een zwaar revalidatietraject. Daarbij kon ze rekenen op de onvoorwaardelijke steun van haar trouwe viervoeter. Op Instagram zet ze haar hond in het zonnetje met een fotoreeks waarop te zien is hoe ze tijdens haar herstel met hem knuffelt. In de rolstoel, in het ziekenhuisbed en op de bank: het diertje was er altijd bij om met zijn baasje te knuffelen. ‘Dankbaar voor de oneindige knuffels’, schrijft Vonn bij het bericht.

Rentree?

De 41-jarige Vonn heeft nog niet bepaald of ze al stopt met skiën op topniveau of dat ze na haar zoveelste zware blessure ermee stopt. Ze vindt het nog altijd het leukste om te doen en geeft niet zomaar op. Recentelijk waarschuwde ze haar bezorgde volgers dat zij moeten stoppen met het haar adviseren om te stoppen. Dat bepaalt ze namelijk vooral en alleen zelf.