De Olympische Winterspelen in Milaan-Cortina moesten de absolute bekroning worden van Lindsey Vonns sprookjesachtige comeback. Het liep totaal anders. De 41-jarige Amerikaanse viel hard in de afdaling en brak haar been op meerdere plekken. Zaterdag deelde ze nieuwe beelden van haar herstel.

Vonn scheurde vlak voor de Winterspelen al haar kruisband, maar probeerde met pijnstilling en een brace toch de afdaling te skiën. Met alle gevolgen van dien. Ze viel hard, brak haar been op meerdere plekken en moest meerdere keren onder het mes. Op een gegeven moment leek zelfs amputatie niet uit te sluiten, maar dat lot bleef haar gelukkig bespaard. Na veel operaties is het meeste gips er inmiddels af, maar de littekens op haar linkerbeen vertellen het verhaal van een zware periode.

Langdurig herstel

Sindsdien is Vonn hard aan het werk aan haar herstel. Zaterdag gaf ze via Instagram wederom een kijkje in dat proces. "Stap voor stap, herstel fysiek en mentaal", schrijft ze bij de post. En dat is precies wat op de beelden te zien is. De Amerikaanse loopt op krukken over het strand en waagt zelfs een stapje de zee in. De schade aan haar knie is duidelijk zichtbaar, maar bij de pakken neerzitten doet ze allesbehalve.

Ondertussen is ze hard aan het werk om haar lichaam weer op te bouwen. Met gewichten om haar enkels werkt ze stap voor stap aan het herstel van haar kracht. Dat de weg lang is, beseft ze maar al te goed. De crash betekende niet alleen het einde van haar olympische droom, maar ook maanden van isolatie en onzekerheid.

Vonn ontvangt liefdevolle steun

Vonn toont haar littekens zonder enige moeite. Eerder deelde ze al beelden van haar eerste stappen op krukken, waarbij ze zelf de toon zette. "Het maakt niet uit hoe hard ik neergeslagen word. Ik zal altijd een manier vinden om weer op te staan", liet ze toen weten.

Tijdens haar revalidatie kon Vonn rekenen op veel steun, van volgers maar ook van grote namen uit de sportwereld. Voormalig toptennisster Mary Pierce liet weten diep onder de indruk te zijn van haar doorzettingsvermogen. Ook haar trouwe hond bleek een onmisbare steun tijdens de zware periode. "Dankbaar voor de oneindige knuffels", schreef ze eerder bij een fotoreeks met haar viervoeter.

Stoppen of doorgaan?

Of Vonn na dit alles definitief een punt zet achter haar carrière, is nog onduidelijk. Ze vindt skiën nog altijd het leukste wat er is en geeft niet zomaar op. De skilegende heeft zelf aangegeven er alles aan te doen om terug te keren op de piste.