Voor skilegende Lindsey Vonn (41) is de ellende na haar val bij de Olympische Winterspelen nog lang niet over. De Amerikaanse veelwinnaar kwam tot een harde crash en raakte ernstig gewond. Ze onderging al vijf operaties en de zesde is op komst.

In een recent interview met People toonde Vonn zich nog hoopvol over haar herstel. Ze zei: "Het zijn absoluut twee zware maanden geweest, maar ik heb het gevoel dat ik de afgelopen tijd een aantal mooie mijlpalen heb bereikt en dat ik steeds dichter bij een terugkeer naar de normale wereld kom en mijn leven weer op de rails krijg."

Vonn in rolstoel

Afgelopen weekend bleek dat ze nog wel een lange weg heeft te gaan. Vonn werd gespot op een luchthaven in Los Angeles, alwaar ze zich voortbewoog in een rolstoel. New York Post schrijft: "De nieuwe beelden van Vonn laten zien dat ze in een rolstoel zit. Ze wordt geassisteerd door personeel van de luchthaven. Ze droeg een donkerkleurige, casual outfit tijdens haar trip."

De krant The Mirror kopt: "Zorwekkende beelden van aan een rolstoel gebonden Lindsey Vonn duiken op na haar afschuwelijke blessure." In het artikel gaat het eveneens over haar verschijning op de luchthaven. "Ze werd gespot terwijl ze werd rondgereden door het gebouw. Ze had ook een paar krukken met zich mee."

Pijn

Daily Mail meent dat Vonn "er moe uitzag". De krant schrijft: "Vonn had schijnbaar weinig make-up op. Op haar schoot rustte een paar krukken, terwijl haar rolstoel werd geduwd door een medewerker van de luchthaven."

In gesprek met Vanity Fair zoomde Vonn onlangs in op de pijn die ze ervoer tijdens een CT-scan. "Ergens middenin de scan begon ik te zweten. Ik had zo enorm veel pijn. Ik schreeuwde mijn longen eruit. Ik zei: haal me eruit! De pijn wilde maar niet afnemen. Het werd niet minder. Het is in mijn hersenen gebeiteld."

Amputatie

Vonn heeft eerder dokter Tom Hackett van de Amerikaanse ploeg voor de Winterspelen bedankt voor het redden van haar been. "Hij heeft voorkomen dat mijn been geamputeerd moest worden", zei de Amerikaanse in een video op Instagram. Volgens de 41-jarige Vonn werd de druk in haar gebroken been door bloedingen en zwellingen zo groot dat er een gevaarlijke situatie ontstond. "De dokter heeft mijn been opengesneden en weer laten ademen. Hij heeft me gered", zegt ze.

Vonn verscheen met een gescheurde kruisband aan de start van de olympische afdaling. Ze kwam na dertien seconden zwaar ten val en brak een been. De Amerikaanse werd meerdere keren geopereerd in Italië en vloog daaran terug naar haar geboorteland, waar de olympische kampioen van 2010 zes uur onder het mes ging.