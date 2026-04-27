Wereldwijd zijn er Nederlandse schaatstrainers actief en zo ook in Canada. Daar heeft Bart Schouten een memorabel seizoen achter de rug. Al maakte hij het hoogtepunt van zijn team bij de Olympische Winterspelen om vervelende redenen niet mee. 'Je coach ligt in het ziekenhuis'.

De in Haarlem geboren Schouten heeft al diverse toppers onder zijn hoede gehad, zoals Chad Hedrick, Denny Mirroson en Ted-Jan Bloemen. Momenteel is hij hoofdtrainer van de internationale schaatsploeg Pro Team Calgary, waarin hij is herenigd met Bloemen.

Viktor Thorup

Bij de Winterspelen in Italië zorgde een van zijn schaatsers voor een primeur. Viktor Thorup werd de eerste Deen ooit die op de Winterspelen een individuele medaille pakte. Dat deed Thorup op de door Jorrit Bergsma gewonnen mass start. De twee ontsnapten uit het peloton, waarna de Friese veteraan ook nog de Deen afschudde en juichend over de streep kwam.

Op dat moment stond Schouten niet juichend op het ijs, want als gevolg van een val tijdens een fietstraining was hij niet in staat om naar het stadion te gaan. "Ik keek op tv met stafleden. Balend van de situatie, maar het was spannend en prachtig om te zien,” aldus de Noord-Hollander", zegt hij tegen Schaatsen.nl. "Ik wil mezelf overbodig maken en dat heeft Viktor laten zien."

Beroerd

Het ongeval van Schouten vond plaats op een vrijdag en de race van Thorup was op zaterdag. De Deen wist dus enige tijd vooraf dat hij het zonder zijn coach moest doen. Zijn vrouw en schaatscollega Sofia Thorup (meisjesnaam Prosvirnova) vulde de rol van Schouten in.

Anders lag dat bij de Britse schaatsster Ellia Smeding, want zij kwam op vrijdag in actie. "Je kunt niemand voorbereiden op het horen: ‘Je coach ligt in het ziekenhuis’, twee uur voor je olympische race, zoals bij Ellia Smeding. Dat was echt beroerd voor haar", vertelt Schouten.

Geld

Binnen het schaatsen is er maar een handjevol toppers dat flink kan verdienen aan de sport. Voor veel schaatsers is het een veredelde hobby, ook als ze succesvol zijn. Dat moet anders, meent de trainer.

"Het moet eigenlijk niet kunnen dat sporters die op de Olympische Spelen staan, daar niet voor betaald worden", bepleit hij. "Het Internationaal Olympisch Comité genereert enorme inkomsten, maar de atleten, de hoofdrolspelers, delen daar nauwelijks in mee."