Het ABN AMRO Open is voor Richard Krajicek ieder jaar een hoogtepunt, maar deze editie heeft een extra persoonlijke lading. In Rotterdam staat hij niet alleen langs de baan als toernooidirecteur, maar ook als vader, nu zijn zoon zich via de kwalificaties probeerde te plaatsen voor het hoofdtoernooi.

Deze editie van het ABN AMRO Open kent misschien niet het deelnemersveld waarmee het Rotterdamse publiek de afgelopen jaren werd verwend. Winnaars van de vorige edities Carlos Alcaraz en Jannik Sinner ontbreken dit keer, mede door hun intensieve optredens op de Australian Open. Volgens toernooidirecteur Krajicek hoort die tegenslag bij het moderne tennis. "Je hebt nooit zekerheid. Je kunt alles fantastisch plannen, maar uiteindelijk hangt het af van wie er komt en hoe ze presteren", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Maandag schrok Krajicek zelfs even. Hij zag het toernooi bijna de verkeerde kant op dreigen te gaan toen publiekslieveling Daniil Medvedev vroeg wankelde. "Dan denk je even: mweh", geeft hij toe. Het gevoel sloeg echter snel om dankzij Nederlands succes. Overwinningen van Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zorgden alsnog voor leven in Ahoy en gaven het publiek reden om te juichen.

Rol als vader naast toernooidirecteur

Dat positieve gevoel stond in schril contrast met het persoonlijke moment dat Krajicek even later beleefde. Zijn zoon Alec Deckers kwam in actie in de kwalificaties en was dicht bij een plek in het hoofdtoernooi. Dat maakte de rol van toernooidirecteur ineens ondergeschikt aan die als vader. "Zo vaak speelt hij niet op dit niveau", aldus een trotse Krajicek. "Hij was er heel dichtbij en dat was wel erg zuur voor hem", klinkt hij over zijn zoon die in drie sets verloor van de Fransman Hugo Gaston.

Tijdens die wedstrijd koos Krajicek er bewust voor om afstand te houden. "Ik heb alleen de eerste set gezien", legt hij uit. "Daarna had ik de loting en andere dingen. Op een gegeven moment dacht ik: ik ga niet kijken." Terwijl hij met zijn taken als toernooidirecteur bezig was, hoorde hij tussendoor flarden van de stand. "Dan hoor je ineens dat hij een set wint en denk je: misschien gebeurt het nog."

Alec Deckers dicht bij stunt

Dat moment kwam er bijna. Zijn zoon was dicht bij een stunt, maar uiteindelijk trok Gaston aan het langste eind. "Hij had matchpoints en dan glipt het weg", zegt Krajicek. "Dat is gewoon balen. Zo vaak krijg je deze kans niet." Dat maakte de nederlaag van Deckers extra pijnlijk.

Wat Krajicek na afloop tegen zijn zoon zegt? "Dan zeg je eigenlijk niks", verklapt hij. "Je geeft een schouderklopje. Op dat moment heeft hij niks aan alle positieve verhalen. Het is gewoon teleurstellend." Pas later, toen de emoties wat waren gezakt, volgde een berichtje met steun. "Dan kun je pas zeggen wat er allemaal goed ging."

ABN AMRO Open

Naast die persoonlijke teleurstelling bleef de blik van Krajicek ook gericht op het grotere plaatje van het toernooi. Met meerdere Nederlanders die voor sfeer zorgden en een vol Ahoy kijkt hij tevreden naar de eerste dagen. "We genieten van wat er gebeurt", zei hij. "Dat is uiteindelijk waar dit toernooi om draait."

Toch staat hij als toernooidirecteur nooit stil. "Zodra het toernooi voorbij is, zijn we eigenlijk alweer bezig met volgend jaar", geeft Krajicek toe. "Dan wil je weer kijken hoe je het nóg beter kunt doen." Voor nu lijkt de basis in ieder geval gelegd voor een geslaagde editie, met de vraag hoe ver Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp dit toernooi nog kunnen reiken.