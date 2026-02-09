De eerste dag van de ABN Amro Open in Rotterdam heeft meteen een sensatie opgeleverd. Daniil Medvedev, de nummer elf van de wereld en één van de overgebleven toppers in Ahoy, is al uitgeschakeld. Daarmee zijn er trieste omstandigheden voor toernooidirecteur Richard Krajicek.

Medvedev moest in de eerste ronde tegen de Fransman Ugo Humbert en maakte er een prachtige partij van. De eerste set ging in een tiebreak naar Humbert, die 36ste van de wereld is. De tweede set ging vervolgens met 6-3 naar Medvedev, maar de laatste set pakte de Fransman met dezelfde cijfers in zijn voordeel. Na afloop ging het vooral over het misdragen van de Rus.

Schade met bizarre actie

Bij een misser van hem ging Medvedev door het lint. De Rus, die al vaker in opspraak kwam door opmerkelijke acties en uitspraken, liet zich in Rotterdam van zijn slechtste kant zien. Niet één keer, maar liefst drie keer sloeg hij zijn racket op de prachtige baan in Rotterdam. Hij liet met zijn acties dikke strepen aan schade achter, maar kreeg van de umpire niet eens een waarschuwing of andere straf.

Volgende topper weg

Even later was het klaar met voormalig winnaar Medvedev in Rotterdam. Hij ligt er in de eerste ronde uit, terwijl Humbert doorgaat. In de tweede ronde treft hij de Nederlandse wildcardhouder Guy den Ouden of de Hongaar Marton Fucsovics. Met het verlies van Medvedev moet toernooidirecteur Krajicek de volgende teleurstelling slikken. Eerder zag hij al de absolute toppers Carlos Alcaraz en Alexander Zverev zich afmelden voor de start van het toernooi.

De 29-jarige Rus won drie jaar geleden het toernooi in Ahoy. Medvedev rekende toen in de finale af met de Italiaan Jannik Sinner. Publiekstrekker Carlos Alcaraz heeft net als de Duitser Alexander Zverev afgezegd voor het indoortoernooi. Botic van de Zandschulp speelt maandagavond in de eerste ronde tegen de Fransman Luka Pavlovic.

Nog drie toppers over

De Australiër Alex De Minaur is nu de als eerste geplaatste toptennisser in Rotterdam. Hij neemt het in de eerste ronde op tegen Arthur Fils. Na hem komen Felix Auger-Aliassime en Alexander Bublik op de plaatsingslijst. Medvedev was de nummer vier. Tallon Griekspoor is als zevende geplaatst en daarmee de beste Nederlander in Ahoy.