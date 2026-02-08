De Wimbledon-winnaar Richard Krajicek is tegenwoordig aan het werk als toernooidirecteur van het ABN-Amro toernooi in Rotterdam. De Nederlander, die het toernooi zelf twee keer heeft gewonnen, zag zijn zoon zaterdag tegen alle verwachtingen in op het toernooi spelen.

Alec Deckers, de zoon van Richard Krajicek en presentatrice Daphne Deckers, kreeg via een wildcard een plekje in de kwalificatie voor het ABN-Amro toernooi. Zijn vader is toernooidirecteur maar die wildcard is via de tennisbond uitgedeeld. "Zie ik hem als vader toch nog in Ahoy spelen, die droom leek zo ver weg", vertelde Krajicek tegenover nu.nl.

Blessureleed

Deckers speelde zaterdag tegen Hugo Gaston, de nummer 99 van de wereld. De 25-jarige Nederlander maakte het spannend door gelijk te komen in sets, maar de tiebreak ging uiteindelijk naar de Fransman. Hoewel Deckers verloren heeft was het bijzonder voor Krajicek om zijn zoon in actie te zien op het toernooi.

Deckers kampt net als zijn vader veel met blessures. "Alec heeft de laatste tien jaar geen seizoen kunnen volmaken. Hij is nu weer terug van een blessure die hem tien maanden aan de kant heeft gehouden. Als iemand die pijn herkent, ben ik het", vertelde Krajicek. "Een jaar zonder blessures of operaties was mijn nieuwjaarswens. Dat geldt eigenlijk voor ons allebei. Een gezonde sporter heeft wel duizend wensen, de geblesseerde of zieke sporter maar één."

'Voel dat ik nog niet klaar ben'

Krajicek opperde zijn zoon zelfs om zijn carrière te beëindigen. "Een paar jaar geleden zei ik tegen Alec: 'Misschien moet je stoppen.' Hij antwoordde: 'Nee, ik voel dat ik nog niet klaar ben.' Alec heeft nog steeds de droom om door te breken als proftennisser." Krajicek heft zelf ondanks zijn blessures een heel succesvolle carrière gehad. Hij won zeventien ATP-titels met als absolute kers op de taart de Wimbledon-winst in 1996. Hierdoor is hij nog steeds de enige Nederlander met een Grand Slam titel.