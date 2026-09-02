Er zijn genoeg manieren om je veertigste verjaardag te vieren, maar Gaël Monfils koos wel een heel bijzondere. De Franse tennisveteraan won in de eerste ronde van de US Open alsof de tijd had stilgestaan en werd op de feestavond ook nog eens toegezongen door het publiek.

Makkelijk was het in eerste instantie niet voor de 40-jarige Fransman. Na een moeizame eerste set leek het een ontzettend lastige wedstrijd te worden voor Monfils, maar niets bleek minder waar. De afzwaaiende toptennisser verzorgde een smaakmakende show en versloeg zijn 22-jarige tegenstander Adolfo Vallejo overtuigend (2-6, 6-1, 6-2, 6-0).

De Fransman speelt zijn laatste Grand Slam en beëindigt zijn professionele tenniscarrière na dit seizoen. Deze US Open is daarom zijn laatste kans om nog een bladzijde toe te voegen aan zijn imposante loopbaan op de grootste tennispodia.

'Happy Birthday'

Die kans greep hij met beide handen aan, uitgerekend op zijn veertigste verjaardag. Waar het een emotioneel afscheid had kunnen worden, werd het juist een feestavond. Bovendien schreef de Fransman geschiedenis op de US Open: hij werd de oudste tennisser in 34 jaar tijd die een wedstrijd in het hoofdtoernooi won. Opmerkelijk toeval: Jimmy Connors won in 1992 ook op zijn veertigste verjaardag een wedstrijd in New York.

The crowd made sure Gael felt the love 🤗 pic.twitter.com/cidKQtn9Fs — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Het Amerikaanse publiek maakte de avond voor Monfils nog gedenkwaardiger door tijdens het interview na zijn overwinning spontaan 'Happy Birthday' te zingen. Ook zijn vrouw Elina Svitolina, die één van de kandidaten is voor de titel bij de vrouwen, zong vrolijk mee.

'Laten we dit volhouden'

"Spelen op mijn 40e verjaardag is heel bijzonder," aldus de halvefinalist van de US Open 2016, die vorig jaar aankondigde dat hij aan het einde van dit seizoen stopt. "De sfeer in New York is altijd geweldig. Ik voel me hier goed. Ik probeer altijd fantastisch tennis te spelen en een geweldige show neer te zetten."

Hij richtte zich tot de duizenden fans die een feestelijke sfeer hadden gecreëerd in het Louis Armstrong Stadium: "Jullie zijn geweldig, laten we dit volhouden voor de tweede ronde."

Mis niets van de US Open op Sportnieuws.nl. Volg via onze tennispagina het laatste nieuws, bekijk het prijzengeld en raadpleeg de tv-gids om te zien hoe je kunt kijken naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar.