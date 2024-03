Arantxa Rus vliegt er meteen uit in openingsronde van het prestigieuze Indian Wells

Arantxa Rus heeft de eerste ronde van het WTA-toernooi van Indian Wells niet overleefd. De 33-jarige Nederlandse verloor van Tatjana Maria uit Duitsland, de nummer 46 van de wereld: 6-7 (5) 2-6. In iets minder dan twee uur stapte Rus als verliezer van de baan.

Rus dwong een tiebreak af in de openingsset om op 5-6 twee setpunten van Maria weg te werken. De Nederlandse had het momentum te pakken en leek dan ook op 1-0 in sets te komen. Rus vergat echter een 4-0 en 5-2 voorsprong over de streep te trekken.

Die klap leek ze redelijk te verwerken, want in de tweede set ging het tot 2-2 gelijk op. Daarna pakte de Duitse alle games en dus kan ze net als in 2023 in de eerste ronde haar koffers pakken op de 'vijfde Grand Slam' van de tenniskalender.

Nederlandse mannen bij Indian Wells

Rus was de enige Nederlandse vrouw op Indian Wells. Bij het mannentoernooi doen er nog wel twee Nederlanders mee: Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp. Griekspoor sloeg de eerste ronde over, omdat hij als 27e is geplaatst. Van de Zandschulp neemt het op tegen de Canadees Denis Shapovalov.