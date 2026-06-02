Emma Raducanu is bezig aan een vrij rampzalig jaar op de tennisbaan. De Britse topspeelster was lang geblesseerd en vloog er vervolgens vrij kansloos uit op Roland Garros. De dramatische seizoensstart heeft voor haar nu vervelende gevolgen, vooral met het oog op Wimbledon.

De carrière van Emma Raducanu zit momenteel behoorlijk in het slop. De eenvoudig Grand Slam-winnares kwakkelt al maanden met haar vorm én haar fitheid, waardoor vrijwel niks lukt. Eerder dit jaar moest ze na het toernooi van Indians Wells een pauze inlassen van twee maanden vanwege een virusinfectie. Daarna ging ze weer met goede moed verder met het seizoen, maar ook op het gravel wil het niet lukken.

Slecht seizoen

In aanloop naar Roland Garros speelde de 23-jarige Raducanu eerst nog in Straatsburg. Daar verloor ze al in de eerste ronde van een veel lager geplaatste tegenstander. Dan moest het maar in Parijs gebeuren voor de Britse. Maar ook dat ging niet goed. In de eerste ronde van Roland Garros verloor ze vrij kansloos van de Argentijnse Solana Sierra. Dat heeft nu vervelende gevolgen voor de rest van haar seizoen.

Raducanu, die ooit nog op de tiende plek van de WTA-ranking stond, begon dit jaar in de top 32. Die plek geeft recht op een geplaatste status op alle grote toernooien, waarmee alle toppers in de vroege fase nog worden ontlopen. Door haar dramatische voorjaar is de tennisster uit de regio van Londen nog verder gezakt.

Vrije val

Inmiddels prijkt haar naam op de 39ste plek van de wereldranglijst. Mocht dat niet veranderen richting Wimbledon, door plekken te stijgen of concurrenten af te zien haken, zal ze in principe niet geplaatst zijn op het 'heilige gras'. Dan lonkt al in de eerste ronde een stevige tegenstander.

Een nieuwe, vroege uitschakeling ligt dan al gauw weer op de loer en zou opnieuw rampzalig zijn. Vorig jaar behaalde ze immers nog de derde ronde, waardoor ze een aantal punten verdedigt. De hoop van heel Groot-Brittannië is dat Raducanu weer snel terugkeert in haar oude vorm, al laat dat al tijden op zich wachten. Na haar vroege exit op Roland Garros heeft ze in elk geval alle tijd om zich voor te bereiden op het grasseizoen.

