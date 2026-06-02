Alexander Zverev geldt inmiddels als de torenhoge favoriet voor de eindzege op Roland Garros. De Duitser won dinsdag in de kwartfinale en mag zich opmaken voor de halve finale. Na afloop vertelde hij openlijk vrij emotioneel over een groot omslagpunt in zijn carrière.

Met het wegvallen van zo ongeveer elke tennistopper zijn alle ogen in Parijs gericht op Alexander Zverev. De beul van Jesper de Jong staat al jaren in de top van de ATP-ranking, maar wist nog nooit een Grand Slam te winnen. Daar moet deze maand eindelijk verandering in komen, nu hij op Roland Garros de topfavoriet is. Hij krijgt veel steun van een zeer bijzonder familielid, al is de reden daarachter triest.

Grootste fan

Na afloop van zijn overtuigende zege op het Spaanse toptalent Rafael Jodar in de kwartfinale, met 3-0 in sets, vertelde Zverev openlijk over zijn grootste fan. Niemand minder dan zijn oma Natalia zat in de box van de Duitser om haar kleinzoon aan te moedigen. Wel is dat om een sneue reden. "Mijn opa is helaas overleden. Dus hebben we haar naar Europa gehaald", aldus Zverev over zijn grootmoeder die normaal gesproken in het Russische Sochi woont.

Overigens was het nog een behoorlijke uitdaging om haar naar Europa te krijgen. "Het is best lastig omdat ze een Russisch paspoort heeft", lichtte de nummer drie van de ATP-ranking daarover toe. "Het duurde wat langer dan verwacht. Nu heeft ze een visum en reist ze af en toe met me mee."

Hoop op succes

Oma Natalia was al van de partij op de toernooien in Monte Carlo, München en Rome. Dat doet haar erg goed, vooral ook aangezien haar andere kleinzoon, Mischa, actief is als manager van zijn broer. "Mijn oma geniet nu echt van het leven, van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze heeft niet veel te doen in haar geboortestad Sochi en probeert zoveel mogelijk bij ons te zijn."

Met de support van twee van zijn meest dierbare familieleden hoopt Zverev eindelijk eens de vloek te verbreken die hem al jaren kwelt. De afgelopen zes jaar bereikte hij al vijf keer de finale op een Grand Slam, maar sloot die telkens verliezend af.

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