Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne binnenviel en dat zorgde er in sommige sporten zelfs voor dat Russische sporters werden uitgesloten van deelname aan toernooien. In het tennis gebeurde dat niet, maar daar moeten spelers uit Rusland en Belarus wel onder de neutrale vlag spelen. Ondanks die maatregel is op Roland Garros maar weer eens pijnlijk duidelijk geworden dat de oorlog nog altijd een groot item is.

De oorlog tussen de twee landen zorgt al jarenlang voor discussie in verschillende sporten. Zo werden Russische voetbalteams en de nationale ploeg direct na de inval in Oekraïne door de UEFA geschorst en dat is nog altijd het geval. Het land zal dus ook komende zomer niet van de partij zijn op het WK voetbal.

In het tennis werd echter voor een andere oplossing gekozen. Spelers uit Rusland en Belarus, dat een actieve bijdrage levert aan de oorlog, spelen al jaren niet meer met de vlag van het land naast hun naam. De kijkers zien op Roland Garros bijvoorbeeld dan ook geen nationaliteit staan bij Aryna Sabalenka. De nummer 1 van de wereld is tenslotte afkomstig uit Belarus.

Ondanks die maatregel zorgt de oorlog nog altijd voor problemen tussen verschillende tennissers. Dat komt met name naar voren in het vrouwentennis, want daar hebben Oekraïne en Rusland een hoop wereldtoppers. In de top 25 van de wereld staan tenslotte vier Russinnen, twee Oekraïensen en met Sabalenka is ook Belarus vertegenwoordigd. Daarnaast werd de voor Kazachstan uitkomende Elena Rybakina, nummer 2 van de wereld, geboren in Rusland.

Gedoe op Roland Garros

Ook op Roland Garros is de oorlog tussen de twee landen weer een beladen onderwerp. De bombardementen in Oekraïne gaan namelijk gewoon door en de Oekraïense Marta Kostyuk sprak al meermaals dit toernooi over hoe heftig het voor haar is.

De nummer 15 van de wereld kreeg de ochtend voor haar eerste partij zelfs te horen dat er een gebouw op nog geen 100 meter van haar ouderlijk huis was weggevaagd. Toen de tennisster enkele uren later haar wedstrijd won, barstte ze in tranen uit. Ook dinsdag was ze emotioneel na haar gewonnen kwartfinale tegen landgenote Elina Svitolina, want wederom waren er flink wat bommen gevallen in haar land.

Kostyuk schudt net als Svitolina en de andere Oekraïense speelsters geen handen met spelers uit Rusland en Belarus. Het is dus al zeker dat er donderdag na haar halve finale tegen de 19-jarige Russin Mirra Andreeva geen gezellig onderonsje aan het net zal zijn. Ook speelsters die de Russische nationaliteit inruilden voor een andere, zoals Anastasia Potapova (de vriendin van Tallon Griekspoor), hoeven niet op een hand te rekenen aangezien zij zich volgens Kostyuk nooit tegen de oorlog hebben uitgesproken.

Vergelijking met nazi-Duitsland

Eerder dit toernooi zorgde de partij tussen Oleksandra Oliynykova uit Oekraïne en de Russische Diana Shnaider ook al voor gedoe. Oliynykova was bij een persconferentie van mening dat Shnaider een straf had moeten krijgen voor het meedoen aan een door het Russische staatsbedrijf gesponsorde Gazprom demonstratietoernooi. De Oekraïense vond dat vergelijkbaar met het spelen voor Gestapo-officieren in nazi-Duitsland. Aan dat demonstratietoernooi deden Griekspoor en vriendin Potapova overigens ook aan mee.

Oliynykova toonde vervolgens ook screenshots waarop te zien was dat Shnaider regelmatig berichten op Instagram een like geeft die pro-Vladimir Poetin zijn. De Russische werd nadat ze het onderlinge duel had gewonnen geconfronteerd met de teksten van Oliynykova, maar hield zich op de vlakte. Ook ging ze niet in op vragen over de oorlog.

'Ik snap niet hoe je rustig kunt slapen'

Kostyuk werd dinsdag na haar emotionele interview ook in de persconferentie gevraagd naar wat er allemaal was voorgevallen in Parijs tussen speelsters uit haar land en Rusland. Daarbij werd aangestipt dat ook haar toekomstige tegenstander Andreeva zich nooit heeft uitgesproken tegen de oorlog.

"Het frustreert me niet eens meer", reageerde Kostyuk. "Ze zijn allemaal volwassen. Ze weten waar ze het over hebben, ze weten wat er aan de hand is. Ze hebben telefoons, Instagram en kunnen het nieuws volgen. Ze weten echt wel wat er gebeurt. Als dit iets is waar ze niet over willen praten dan moeten ze daarmee leven."

"Ze kiezen een strategie die het beste werkt en dat is het. Er is niet veel dat ik kan doen. Ik zou willen dat er een duidelijker standpunt zou zijn, zeker als jouw land andere mensen vermoordt. Ik snap niet hoe je 's nachts rustig kunt slapen als je weet dat dit gebeurt en je zegt er niets over. Verder is er niet veel dat ik erover kan zeggen", aldus de halve finaliste op Roland Garros.

Beladen einde van toernooi

Het belooft in ieder geval een beladen einde van het vrouwentoernooi te gaan worden, want Kostyuk, Shnaider en Andreeva zitten allemaal nog in het toernooi. Kostyuk en Andreeva treffen elkaar donderdag in de halve finale, terwijl Shnaider woensdag nog haar kwartfinale tegen Sabalenka speelt. Ook in de laatste kwartfinale zit met Anna Kalinskaya nog een Russin. Zij speelt tegen de Poolse Maja Chwalinska.

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