In de schaduw van Roland Garros worden er verspreid over de wereld ook diverse andere tennistoernooien georganiseerd. Op één van die toernooien liep het echter volledig uit de hand. De Australische James McCabe voelde zichzelf genoodzaakt om de politie in te schakelen, toen zijn team zomaar werd aangevallen.

Voor de tennissers die er niet in zijn geslaagd om zich te kwalificeren voor Roland Garros, door een lage positie op de wereldranglijst of een mislukt kwalificatietoernooi, gaat het spelen van toernooien gewoon door. Eén van de competities die op dit moment ook bezig is, is het Challenger-toernooi in Birmingham. Daar ging het alleen goed mis toen een medewerker van het toernooi zomaar een staflid aanviel.

Ernstig incident

James McCabe kwam in actie in de eerste ronde, maar verloor van de Pool Kamil Majchrzak. Op zich geen daverende verrassing, ware het niet dat de Australiër even na de wedstrijd de politie moest bellen voor hulp. Zijn vader, die ook fungeert als coach, werd uit het niets aangevallen door iemand van de organisatie.

De 22-jarige McCabe kwam na afloop van het incident met een zeer openhartig bericht op Instagram waarin hij hard uithaalt naar het toernooi en zich zorgen maakt om de veiligheid. "Tijdens de Lexus Birmingham Open / ATP Challenger 125, was mijn vader en coach, Patrick McCabe, betrokken bij een ernstig incident met betrekking tot de veiligheid van spelers en coaches. De politie heeft aangifte gedaan van een incident op de toernooilocatie."

Zorgen om veiligheid

De mondiale nummer 235 vertelt over de bizarre taferelen die plaatsvonden. "Hij werd achtervolgd, fysiek aangevallen door een medewerker en bleef vervolgens met pijn achter", vervolgt McCabe. "Bovendien waren en kinderen en ballenjongens aanwezig." Toch blijft hij achter met veel vragen. "Zijn alle camerabeelden en interne communicatie bewaard gebleven Waarom was er na een ernstig gemeld incident geen behoorlijk medisch onderzoek beschikbaar? Welk onafhankelijk proces onderzoekt dit volledig?"

"De veiligheid van spelers en coaches staat voorop", besloot McCabe, die zich ernstig zorgen maakt om de veiligheid. Even leek het erop alsof het incident door het toernooi in de doofpot werd gestopt, maar na de ontstane ophef waren zijn genoodzaakt om te reageren. "Dit incident betreft een beschuldiging die door de coach van een speler is geuit tegen een medewerker van Edgbaston Priory Club. De zaak wordt momenteel onderzocht door een rechercheur. We zullen geen verder commentaar geven zolang het onderzoek loopt."

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