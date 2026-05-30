Roland Garros heeft al veel slachtoffers gemaakt. Dat lag deels aan de bloedhitte van de afgelopen dagen, maar kwam ook door reclameborden die op het speelveld staan. Toptennissters Katie Boulter en Zeynep Sönmez waren het spuugzat en riepen op tot actie. "Moeten we wachten tot iemand ernstig geblesseerd raakt?"

Er is dit jaar tijdens Roland Garros namelijk veel ophef ontstaan over de veiligheid op de tennisbaan, specifiek door gevaarlijk geplaatste reclameborden van Lacoste waar al de nodige spelers de dupe van werden. Onder hen dus Boulter, de verloofde van de Australiër Alex de Minaur, en Sönmez. De Turkse was het laatste slachtoffer.

Voor haar waren de druiven extra zuur. Haar dubbelpartij met de Duitse Tatjana Maria was nog geen drie games oud toen het vreselijk mis ging. Sönmez rende naar achteren om een lastige lob te halen. Ze bleef daarbij met haar voeten haken achter het reclamebord en crashte hard in de wand. De Turkse tennisster raakte dusdanig geblesseerd dat ze de strijd moest staken.

Toptennissters zijn woest op Roland Garros

Boulter overkwam hetzelfde in haar partij tegen Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor. De Britse raakte echter niet gewond en kon haar partij vervolgen, wel verloor ze in drie sets. Boulter sloeg uiteindelijk alarm. "Deze dingen moeten weg. Ik had geluk, maar de volgende keer misschien niet", schreef ze op X.

Boulter had die woorden nog niet met de wereld gedeeld of het incident met Sönmez gebeurde. Bij haar had de val wel gevolgen: een zwaar gekneusde knie en twee hechtingen. "Ik sta achter Katie. Vijf incidenten in vijf dagen... Moeten we echt wachten tot een speler ernstig geblesseerd raakt voordat deze borden langs de baan worden verwijderd? De veiligheid van de spelers moet voorop staan", vindt ze.

I stand with Katie.



5 incidents in 5 days. I left the court with 2 stitches and a bruised knee. Thankfully, it wasn’t worse.



Do we really have to wait until a player is seriously injured before these courtside boards are removed?



Player safety must come first.#rolandgarros https://t.co/k7kXCxHAuc pic.twitter.com/sx749V1R5r — Zeynep Sonmez (@ZeynepSonmez__) May 29, 2026

Organisatie grijpt in

De frustratie van beide speelsters is meer dan terecht en werd breed gedeeld door fans en andere toptennissers, onder wie Iga Swiatek. De organisatie van Roland Garros kreeg een storm van kritiek over zich heen, omdat het leek alsof de zichtbaarheid van sponsoren zwaarder woog dan de gezondheid van de tennissers. Na de aanhoudende druk van de spelers heeft de organisatie inmiddels toegezegd "aanpassingen" te doen aan de ruimte rondom het speelveld.

