Er gebeurde al een hoop op Roland Garros, maar de monden vielen in Frankrijk opnieuw behoorlijk open tijdens de kwartfinale tussen Aryna Sabalenka en Diana Shnaider. Sabalenka, nummer een van de wereld en topfavoriete, stortte halverwege de wedstrijd volledig in en ging in de laatste en beslissende set op onthutsende wijze ten onder. De buitenlandse media waren direct na de wedstrijd vol ongeloof.

Sabalenka won de eerste set, leek met een ruime voorsprong in set twee vervolgens de winst naar zich toe te trekken, maar vanaf dat moment ging alles fout. In de laatste 13 games die volgden verloor ze er liefst 12, waardoor ze de tweede set uit handen gaf en in de beslissende set met 0-6 weg weggeblazen op het Franse gravel door Shnaider. Dat Sabalenka op voor haar ongeziende wijze verloor van iemand die voor het eerst in de kwarfinale van een grandslamtoernooi stond, maakte de tongen los.

Bij BBC spraken ze van 'opnieuw een enorme verrassing', nadat eerder onder meer Coco Gauff, Jannik Sinner en Novak Djokovic al vroeg werden uitgeschakeld. De Britse omroep is ook hard voor de Belarussische. "Ze maakte 57 onnodige fouten, waarvan veel in die bizarre laatste 13 games waar ze van volledige controle naar uitschakeling in het toernooi ging." En dat was volgens de BBC volledig te wijten aan Sabalenka zelf.

Sabalenka verliest haar zelfbeheersing

"Plotseling verloor Aryna Sabalenka volledig haar zelfbeheersing", zag ook L'Équipe. "Overweldigd door haar eigen demonen, in winderige omstandigheden vergelijkbaar met die van haar finale van vorig jaar tegen Gauff, stortte Sabalenka volledig in op het moment dat ze de controle leek te hebben." Daardoor gaat Shnaider naar de halve eindstrijd, waar ze Maja Chwalinska (114e van de wereld) treft. "Sabalenka moet zich ondertussen herstellen van deze enorme teleurstelling", zo besluiten de Fransen.

Het Britse Express zag hoe radeloos Sabalenka oogde tijdens het slot van de wedstrijd, waarin Shnaider de laatste tien games won. "Het deed denken aan Sabalenka's optreden vol fouten in de finale van vorig jaar, waarin ze verloor van Gauff. De viervoudig Grand Slam-winnares leek steeds gefrustreerder te worden toen de overwinning haar door de vingers glipte.'

Nog altijd geen zege op Roland Garros

Door de dramatische ineenstorting van Sabalenka heeft ze het Franse graveltoernooi nog nooit gewonnen. Ook Wimbledon wist ze nog nooit op haar naam te schrijven. Wel won ze tweemaal Australian Open en twee keer US Open.

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