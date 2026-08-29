Botic van de Zandschulp wordt sinds een jaar getraind door Raemon Sluiter, een van Nederlandse bekendste tennissers ooit. De twee zijn uiteraard veel bezig op de tennisbaan, maar ook buiten de baan wil Sluiter zijn pupil beter maken. Dat doet hij onder andere met een bekend gezelschapsspel.

Sluiter en Van de Zandschulp werken sinds dit september 2025 met elkaar samen. Van tevoren werden er verschillende doelen afgesproken voor de samenwerking. Zo moest de wisselvalligheid van Van de Zandschulp aangepakt worden. De Nederlander wisselde goede resultaten te vaak af met mindere partij en dat moest eruit. Ook wilde Sluiter het mentale aspect van Van de Zandschulp verbeteren.

Monopoly Deal

Kijkend naar het eerste jaar van hun samenwerking, kan Sluiter al een aantal conclusies trekken. Zo vindt de coach zijn pupil 'een van de slimste en meest professionele tennissers waar hij mee heeft gewerkt', zo vertelt hij tegenover De Telegraaf. Het slimme aspect merkt Sluiter ook in een gezelschapsspel dat hij regelmatig met Van de Zandschulp speelt. De coach gebruikt het kaartspel Monopoly Deal echter niet alleen voor de gezelligheid en als tijdverdrijf.

Monopoly Deal is een spel waarbij je vooruit moet denken en strategisch moet spelen. Sluiter verliest constant van Van de Zandschulp. "Botic neemt steevast de goede beslissingen. Hij kan als geen ander vooruitdenken en situaties lezen. Hij heeft dat spel zowat uitgespeeld." Sluiter gebruikt het spel dan ook als een weerspiegeling van hoe tennis in elkaar steekt.

'Botic lult niet de oren van je kop'

Sluiter merkt hoe slim Van de Zandschulp is tijdens het spel, maar ook in de interacties die ze op en buiten de baan hebben. "Botic is niet iemand die de oren van je kop lult, maar ik kan een opmerking maken en twee weken later krijg ik diezelfde opmerking opeens weer voor mijn kiezen of maakt hij er een geintje over. En dan weet hij ook nog eens haarfijn de koppeling te maken en te weten wanneer het uitkomt om die opmerking weer voor mijn voeten te gooien."