Na maanden van onrust zijn Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp weer terug in het Nederlandse Davis Cup-team. De twee beste tennissers van Nederland ontbraken eerder dit jaar nog uit onvrede over het beleid van de KNLTB, maar maken in september tegen Colombia hun rentree.

Tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp keren terug in het Davis Cup-team voor de ontmoeting met Colombia in september. De twee beste spelers van Nederland hadden afgezegd voor het verloren duel met India in februari en gaven de voorkeur aan hun eigen loopbaan. Griekspoor uitte vervolgens in de media kritiek op de tennisbond en het team van captain Paul Haarhuis.

'Het houdt een keer op'

"Het houdt een keer op", stelde Griekspoor tegenover NU.nl destijds. De toptennisser zegt dat de Nederlandse tennisbond (KNLTB) het tegenovergestelde doet van wat zij vragen. "Er wordt niet geluisterd naar de topspelers. Er is geen plan, geen communicatie vanuit de bond", aldus de topspeler. Griekspoor kwam 'met veel trots' uit voor Oranje, maar: "Ik ben het niet eens met het beleid."

Griekspoor trok zich in 2025 al terug voor enkele Davis Cup-wedstrijden van Nederland. Destijds zei de Nederlander zich te willen richten op de start van het nieuwe seizoen. Die voorbereiding kwam afgelopen jaren vaak in de knoop door de Davis Cup Finals, die in november worden gehouden.

Ruime keuze

Haarhuis selecteerde ook al Jesper de Jong voor de wedstrijd tegen Colombia. "Met Tallon, Botic en Jesper spelen we met de drie sterkste Nederlandse enkelspelers", zei Haarhuis via de bond. "Op 8 september is de nominatiedeadline en dan maken we het team compleet, afhankelijk van de resultaten in Amerika en fitheid."

"We hebben een ruime keuze aan dubbelspelers, we willen zo lang mogelijk wachten om een zo sterk mogelijk team samen te stellen", aldus de captain.

Nederland en Colombia spelen om een plaats in de kwalificaties voor de Finals van volgend jaar. De wedstrijden zijn op 18 en 19 september in Den Bosch. De terugkerende Griekspoor en van de Zandschulp komen eerst in actie op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Van 30 augustus tot 13 september vindt het toernooi in New York plaats. Ook Jesper de Jong is rechtstreeks geplaatst.