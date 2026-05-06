Jesper de Jong bereikte dinsdag na een ware thriller het hoofdtoernooi in Rome. Dat was voor de Nederlandse tennisser een enorme opsteker in een vooralsnog moeizaam seizoen. Zijn schaatsende vriendin Pien Hersman was getuige van zijn overwinning, maar ook haar bekende vader Martin bleek aanwezig en hij hield zich niet in tijdens de partij van zijn schoonzoon.

De Jong kende een vrij slechte start van het tennisjaar, want op hardcourt wist hij nauwelijks een partij te winnen. Sinds het gravelseizoen is begonnen pakt hij hier en daar weer een overwinning mee, maar dat doet hij wel voornamelijk op challengertoernooien. De Jong is momenteel de nummer 102 van de wereld en daardoor moest hij voor het masterstoernooi van Rome meedoen aan de kwalificatie.

Voor de 25-jarige De Jong was het belangrijk om die door te komen. Vorig jaar haalde hij tenslotte knap de derde ronde van het toernooi en daarin verloor hij met sterk spel van Jannik Sinner. Hij is voorlopig goed op weg om die prestatie te evenaren, want met zeges op Pedro Martinez en Hugo Dellien sloeg hij zich naar het hoofdtoernooi. Het duel met Dellien werd dinsdag een ware thriller. De Jong kreeg de Boliviaan pas na meer dan drie uur tennis in een beslissende tiebreak op de knieën.

De Jong werd zoals wel vaker de afgelopen weken ook tijdens die partij weer gesteund door zijn vriendin Pien Hersman, maar er bleek nog een bekende naam uit de schaatswereld op de tribunes te zitten. Ook Martin Hersman, de vader van Pien, keek toe tijdens de thriller van De Jong.

Hersman uitbundig bij partij schoonzoon

De voormalig schaatser en huidige commentator van de NOS blijkt nogal fanatiek mee te leven met zijn schoonzoon. Zijn dochter Pien deelt op TikTok een aantal beelden vanaf de tribunes waarop te zien is hoe hij uitbundig reageert tijdens de partijen van De Jong in Rome.

Volgens de populaire schaatsster vallen de beelden die ze deelt zelfs nog mee. "En dan heb ik alle momenten waar hij nog meer los gaat niet eens op beeld. Zijn alle vaders zo?", schrijft ze bij de video.

Hoofdtoernooi in Rome

De Jong moet een dag na zijn slopende duel tegen Dellien alweer aan de bak. Hij speelt woensdag in de eerste ronde van het hoofdtoernooi tegen de Portugees Nuno Borges. Als De Jong die partij weet te winnen, wacht hem daarna een herkansing tegen Rafael Jodar. De 19-jarige tennissensatie wist De Jong twee weken geleden in Madrid in een spannend duel te kloppen.

