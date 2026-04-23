Jesper de Jong ging woensdagavond in een zinderend duel ten onder bij het masterstoernooi van Madrid. De Nederlander kon na een sterke start net niet stunten tegen het Spaanse toptalent Rafael Jodar. Vanaf de tribunes werd hij aangemoedigd door vriendin Pien Hersman, maar er was ook nog een andere bijzondere gast aanwezig bij de partij: voetballer Jude Bellingham. Die vierde na afloop een feestje met Jodar.

De Jong is het tennisjaar niet geweldig begonnen, maar leek in Madrid toch lange tijd op weg naar een stunt tegen de pas 19-jarige nummer 42 van de wereld. De Nederlander won de eerste set overtuigend met 6-2 en kreeg in het tweede bedrijf bij een 4-4 stand zelfs twee breakpoints. Die liet hij liggen en daarna draaide Jodar de partij om: 2-6, 7-5, 6-4.

Bijzondere gast bij partij De Jong

De 25-jarige De Jong werd in de Spaanse hoofdstad net als bij zijn vorige toernooien gesteund door schaatsster Pien Hersman, met wie hij inmiddels meer dan een jaar een relatie heeft. De voorbereidingen op het nieuwe schaatsjaar gaan tenslotte pas binnenkort echt van start en dus heeft zij de tijd om mee te reizen met haar vriend.

Hersman was echter niet de enige bekende gast op de tribunes in Madrid tijdens de partij van De Jong. Door de stad waarin het toernooi gespeeld wordt, duiken er geregeld bekende voetballers van Real Madrid en Atlético Madrid op en dat was ook woensdag het geval. Niemand minder dan Jude Bellingham zat namelijk op de eerste rij bij de partij van De Jong tegen Jodar.

Jodar viert feest met Bellingham

Dat was vooral voor Jodar heel bijzonder, want hij is groot fan van Real Madrid, de club waar Bellingham voor speelt. Na afloop bleek dat Jodar duidelijk in de gaten had dat de Engelsman op de tribune zat. Winnende spelers mogen altijd een boodschap op de camera schrijven en Jodar schreef het volgende: "Hey Jude!"

Voor Jodar werd het later een nog specialere avond, want hij mocht Bellingham ook nog ontmoeten. Dat moment werd door de aanwezige camera's ook vastgelegd en op de beelden was te zien dat de Spanjaard zijn zege op een bijzondere manier vierde met de topvoetballer. Samen poseerden ze voor een foto terwijl ze het juichgebaar maakten dat Bellingham altijd gebruikt na een doelpunt.