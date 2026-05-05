Jesper de Jong heeft voor een grote meevaller gezorgd door zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Masters in Rome. De Nederlandse toptennisser moest winnen om zijn punten van vorig jaar te kunnen verdedigen, en deed dat met succes. Voor het oog van zijn schaatsende vriendin Pien Hersman won hij met 4-6, 6-2, 7-6 (4) van Hugo Dellien uit Bolivia.

Vooraf was de spanning bij Jesper de Jong om te snijden. De tennisser uit Haarlem boekte afgelopen seizoen immers een daverende stunt in Rome door de derde ronde te bereiken, waarin nummer één van de wereld Jannik Sinner te sterk bleek. Daardoor verdedigt De Jong een hele rits aan punten (50). Hij moest en zou zich dus plaatsen voor het hoofdtoernooi en deed dat met veel succes.

Monsterpartij

De Nederlandse nummer 102 van de ATP-ranking begon zijn verjaarsmaand, 31 mei wordt hij 26, goed met een overwinning op de Spaanse Pedro Martinez. Daardoor mocht hij in de finale van de kwalificaties gaan strijden om deelname aan het hoofdtoernooi tegen de Boliviaan Hugo Dellier, die dertig plekken lager dan De Jong staat op de ranking.

Het zou uiteindelijk een monsterpartij worden van ruim drie uur aan tennis. De eerste set ging lang gelijk op, maar door een beslissende break in de vijfde game was het Dellier die hem met 6-4 naar zich toe trok. Vervolgens liet De Jong zeer goed tennis zien, en won hij de tweede set via twee breaks met 6-2. Alles kwam dus aan op de beslissende laatste set die ook nog eens uitmondde in een tie-break. Daarin toonde de Noord-Hollander zijn kracht, waarna hij de derde set met 7-6 (4) naar zich toetrok. Daar had hij bovendien vier match points voor nodig.

Speciale 'fan'

Door zijn sterke optreden mag De Jong nu dus opnieuw uitkomen in het hoofdtoernooi in Rome. De Nederlandse inbreng in Italië is sowieso groot, want ook Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn van de partij. Wereldtopper Carlos Alcaraz is nog altijd geblesseerd, en moet ook in Rome verstek laten gaan.

Misschien toonde De Jong zijn goede spel wel in verband met de aanwezigheid van een bijzondere fan op de tribune in Rome. Niemand minder dan zijn vriendin, topschaatsster Pien Hersman, juichte hem toe. Of zij haar verblijf in Italië nog met een paar dagen verlengd, of inmiddels weer gaat voorbereiden op haar eigen sport, is nog onduidelijk.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover