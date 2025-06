Bijzondere clash op Libéma Open: tenniszussen hebben pech en voeren familiestrijd uit

Nu het gravelseizoen officieel afgesloten is na de finales van Roland Garros, is de tenniswereld klaar voor het grastennis. De Libéma Open in Rosmalen is begonnen en kent direct een pikant duel. Twee zussen namen het tegen elkaar op.

Samen met je zus naar een toernooi reizen, is meestal een groot voordeel. Je hoeft je als toptennisster minder te vervelen in alle hotels over de hele wereld. Toch plande de toernooiorganisatie van de Libéma Open een bijzonder duel in.

Veronika Kudermotova (28) moest het in de eerste ronde opnemen tegen haar 22-jarige zusje Polina Kudermotova. Het is de tweede keer in korte tijd dat er een zussenstrijd plaatsvond. De oudere zus staat hoger op de wereldranglijst en dat is ook aan de uitslag in Rosmalen te zien. Veronika won met 6-3 6-3.

Zussenstrijd

In Madrid werden de Kudermetova's ook al tegen elkaar geloot. Polina staat immers 61ste van de wereld en dus vallen de twee vaker tegen elkaar uit dan ze eigenlijk willen. In Spanje won de oudere zus met 6-2 6-2, dus jongere zus Polina wordt steeds iets beter.

Prijzengeld Libéma Open | Mannelijke tennissers verdienen stuk meer in Rosmalen dan vrouwen Roland Garros is nog maar net afgelopen of een nieuw tennistoernooi staat voor de deur: de Libéma Open 2025. Van maandag 9 juni tot en met zondag 15 juni wordt het toernooi in Rosmalen gespeeld. De toptennissers en toptennissters strijden om duizenden euro's aan prijzengeld.

Veronika Kudermetova speelt in de tweede ronde tegen de Amerikaanse Danielle Collins of de Belgische Greet Minnen. Collins maakt haar debuut op het toernooi, terwijl ze een Nederlandse achtergrond heeft.

Amerikaanse toptennisster met Nederlandse roots debuteert na Roland Garros in Rosmalen De Amerikaanse tennisser Danielle Collins strijdt momenteel op Roland Garros, maar kijkt stiekem ook alvast naar een toernooi in Nederland. Ze staat op de deelnemerslijst van de Libéma Open in Rosmalen. Nederland is een bijzonder land voor Collins.

Roland Garros

Veronika en Polina stonden beiden ook op Roland Garros. Veronika overleefde twee rondjes in het enkeltoernooi en strandde in de derde ronde. In het dubbelspel haalde ze de kwarfinale. Voor Polina was de eerste ronde het eindstation in zowel het dubbel- als het enkelspel.

De zusjes Kudermetova:

Nederlanders

Het vrouwentoernooi van de Libéma Open kent veel Nederlandse toptennissters. Suzan Lamens plaatste zich rechtstreeks door haar positie op de wereldranglijst. Arianne Hartono, Anouck Vrancken Peeters en Anouk Koevermans ontvingen een wildcard. Daarnaast plaatste de 19-jarige Isis Louise van den Broek zich via de qualifiers.