Amerikaanse toptennisster met Nederlandse roots debuteert na Roland Garros in Rosmalen

De Amerikaanse tennisser Danielle Collins strijdt momenteel op Roland Garros, maar kijkt stiekem ook alvast naar een toernooi in Nederland. Ze staat op de deelnemerslijst van de Libéma Open in Rosmalen. Nederland is een bijzonder land voor Collins.

De mondiale nummer vijftig is Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar, voortvarend begonnen. Ze won in de eerste ronde van de Britse Jodie Burrage: 7-6 (1) 6-4. In de tweede ronde speelt Collins tegen de Olga Danilovic uit Servië.

'Nederland als tweede thuis'

Of ze nu de finale haalt van Roland Garros of niet, ze zal sowieso afreizen naar Rosmalen om van 7 juni tot en met 15 juni de Libéma Open te spelen. Het wordt haar eerste wedstrijd op Nederlandse bodem, ondanks het feit dat ze Nederlandse roots heeft.

"Nederland voelt als een tweede thuis voor mij. Ik ben vaak in Nederland geweest, maar heb er nog nooit getennist. Dit toernooi stond echt op mijn bucketlist", zegt ze op Roland Garros. Ze zal wel weer even moeten wennen aan de ondergrond. Het toernooi in Parijs is de seizoensafsluiter van het gravelseizoen, in Rosmalen wordt er op gras gespeeld.

Grootmoeder

Collins is via haar grootmoeder van moederskant verbonden met Nederland. "Onze familie heeft een hele geschiedenis in Nederland. Daarom is Nederland speciaal voor mij. Het is één van mijn favoriete bestemmingen", legt Collins uit, die drie jaar geleden de nummer 7 van de wereldranglijst was.

Collins wil op de banen van het Autotron graag in de voetsporen treden van haar vriendin Alison Riske, die het toernooi in Den Bosch in 2019 won.

